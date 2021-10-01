Лангоши – популярнейший венгерский фастфуд. Внешне они похожи лепешки или пампушки, но в тесто для них добавляют картофельное пюре, которое и делает их такими пышными и нежными.

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Обычно лангош поливают сметаной или чесночным соусом и обильно посыпают тертым сыром. Также в лангош можно добавлять шкварки, жареный лучок или нарезанную ветчину.

Венгерские лангоши с сыром

  • Время: 3 часа
  • Порции: 4


Лангош / Фото Livejournal

Приготовление:

  1. Для теста соедините теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.
  1. Добавьте в смесь картофельное пюре и все перемешайте.
  1. Небольшими порциями добавляя в смесь муку, замесите тесто. Оно получится немного липким и мягким.
  1. Переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место на 1 – 2 часа.
  1. Когда тесто отдохнет, можно ставить разогреваться растительное масло.
  1. Щедро посыпьте столешницу мукой, выложите на нее тесто и разделите его на 4 части.


Приготовление лангоша / Фото Livejournal

  1. Руками, без помощи скалки, растяните каждый кусок теста, сформировав круглые лепешки. Серединку лангошей немного вдавите пальцами.


Приготовление лангоша / Фото Livejournal

  1. Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши.
  1. Обжарьте их с обеих сторон во фритюре и переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
  1. Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок и смажьте этим соусом лепешки.
  1. Обильно посыпьте их тертым сыром и молотой паприкой.

Лангоши готовы. Приятного аппетита!