Лангош – традиційна страва угорської кухні. Ззовні схожі на паляницю чи пампухи, але до тіста цього смаколика входить картопляне пюре, що й вирізняє його серед них.
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Зазвичай лангош подають з сметанковим соусом з додаванням ароматного часнику, рясно посипають сиром сулугуні. До лангош також можна додавати шкварки, смажену цибульку або шматочки шинки.
Рецепт лангош з сиром
- Час: 3 години
- Порції: 4
Лангош / Фото Livejournal
Приготування:
- Для приготування тіста з'єднайте тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Перемішайте.
- Додайте до молока картопляне пюре та перемішайте.
- Невеликими порціями додавайте до суміші борошно та замісіть тісто. Тісто вийде трішки липким та м'яким.
- Перекладіть тісто в миску та накрийте шаром харчової плівки. Відправте його в тепле місце на 1 – 2 години.
- Коли тісто відпочине можна ставити олію на фритюр.
- Щедро посипте стільницю борошном та викладіть тісто. Розділіть його на 4 частини.
Приготування лангош / Фото Livejournal
- Без допомоги скалки розтягніть тісто та сформуйте лангош круглої форми. Серединку трішки увігніть пальцями.
Приготування лангош / Фото Livejournal
- Коли температура олії у фритюрі сягне 180 градусів – можна смажити лангош.
- Обсмажте їх з обох сторін та перекладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.
- Змішайте сметану, вичавлений часник та змажте цим соусом лангош.
- Рясно посипте його тертим сиром та посипте меленою паприкою.
- Страва готова. Смачного!