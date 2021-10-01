Лангош – традиційна страва угорської кухні. Ззовні схожі на паляницю чи пампухи, але до тіста цього смаколика входить картопляне пюре, що й вирізняє його серед них.

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Зазвичай лангош подають з сметанковим соусом з додаванням ароматного часнику, рясно посипають сиром сулугуні. До лангош також можна додавати шкварки, смажену цибульку або шматочки шинки.

Рецепт лангош з сиром

Час: 3 години

3 години Порції: 4



Лангош / Фото Livejournal

Інгредієнти:

– 250 г пшеничного борошна;

– 150 г картопляного пюре;

– 6 г свіжих дріжджів;

– 100 мл молока;

– ½ ч. л. цукру;

– 2 зубчики часнику;

– 4 ст. л. сметани;

– 200 г твердого сиру;

– сіль;

– мелена паприка;

– олія для фритюру.

Приготування:

Для приготування тіста з'єднайте тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Перемішайте.

Додайте до молока картопляне пюре та перемішайте.

Невеликими порціями додавайте до суміші борошно та замісіть тісто. Тісто вийде трішки липким та м'яким.

Перекладіть тісто в миску та накрийте шаром харчової плівки. Відправте його в тепле місце на 1 – 2 години.

Коли тісто відпочине можна ставити олію на фритюр.

Щедро посипте стільницю борошном та викладіть тісто. Розділіть його на 4 частини.



Приготування лангош / Фото Livejournal

Без допомоги скалки розтягніть тісто та сформуйте лангош круглої форми. Серединку трішки увігніть пальцями.



Приготування лангош / Фото Livejournal

Коли температура олії у фритюрі сягне 180 градусів – можна смажити лангош.

Обсмажте їх з обох сторін та перекладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Змішайте сметану, вичавлений часник та змажте цим соусом лангош.

Рясно посипте його тертим сиром та посипте меленою паприкою.