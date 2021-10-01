Вкуснее чебуреков: настоящие венгерские лангоши с сыром
Источник:Livejournal
Пышные венгерские лепешки вы попробуете уже в ближайший уик-энд, приготовив их дома собственноручно. Вот пошаговый рецепт этой ярмарочной вкуснятины. С лангошами справится даже новичок!
Лангоши – популярнейший венгерский фастфуд. Внешне они похожи лепешки или пампушки, но в тесто для них добавляют картофельное пюре, которое и делает их такими пышными и нежными.
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Обычно лангош поливают сметаной или чесночным соусом и обильно посыпают тертым сыром. Также в лангош можно добавлять шкварки, жареный лучок или нарезанную ветчину.
Венгерские лангоши с сыром
- Время: 3 часа
- Порции: 4
Лангош / Фото Livejournal
- 250 г пшеничной муки;
- 150 г картофельного пюре;
- 6 г свежих дрожжей;
- 100 мл молока
- ½ ч. л. сахара,
- 2 зубчика чеснока;
- 4 ст. л. сметаны;
- 200 г твердого сыра;
- соль;
- молотая паприка;
- масло для жарки.
Приготовление:
- Для теста соедините теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.
- Добавьте в смесь картофельное пюре и все перемешайте.
- Небольшими порциями добавляя в смесь муку, замесите тесто. Оно получится немного липким и мягким.
- Переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место на 1 – 2 часа.
- Когда тесто отдохнет, можно ставить разогреваться растительное масло.
- Щедро посыпьте столешницу мукой, выложите на нее тесто и разделите его на 4 части.
Приготовление лангоша / Фото Livejournal
- Руками, без помощи скалки, растяните каждый кусок теста, сформировав круглые лепешки. Серединку лангошей немного вдавите пальцами.
Приготовление лангоша / Фото Livejournal
- Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши.
- Обжарьте их с обеих сторон во фритюре и переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
- Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок и смажьте этим соусом лепешки.
- Обильно посыпьте их тертым сыром и молотой паприкой.
Лангоши готовы. Приятного аппетита!