Вкуснее чебуреков: настоящие венгерские лангоши с сыром

Пышные венгерские лепешки вы попробуете уже в ближайший уик-энд, приготовив их дома собственноручно. Вот пошаговый рецепт этой ярмарочной вкуснятины. С лангошами справится даже новичок!

Лангоши – популярнейший венгерский фастфуд. Внешне они похожи лепешки или пампушки, но в тесто для них добавляют картофельное пюре, которое и делает их такими пышными и нежными.

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Обычно лангош поливают сметаной или чесночным соусом и обильно посыпают тертым сыром. Также в лангош можно добавлять шкварки, жареный лучок или нарезанную ветчину.

Венгерские лангоши с сыром

Время : 3 часа

: 3 часа Порции: 4



Лангош / Фото Livejournal

Приготовление:

Для теста соедините теплое молоко, дрожжи, сахар и соль.

Добавьте в смесь картофельное пюре и все перемешайте.

Небольшими порциями добавляя в смесь муку, замесите тесто. Оно получится немного липким и мягким.

Переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место на 1 – 2 часа.

Когда тесто отдохнет, можно ставить разогреваться растительное масло.

Щедро посыпьте столешницу мукой, выложите на нее тесто и разделите его на 4 части.

- 250 г пшеничной муки;- 150 г картофельного пюре;- 6 г свежих дрожжей;- 100 мл молока- ½ ч. л. сахара,- 2 зубчика чеснока;- 4 ст. л. сметаны;- 200 г твердого сыра;- соль;- молотая паприка;- масло для жарки.



Приготовление лангоша / Фото Livejournal

Руками, без помощи скалки, растяните каждый кусок теста, сформировав круглые лепешки. Серединку лангошей немного вдавите пальцами.



Приготовление лангоша / Фото Livejournal

Когда температура масла достигнет 180 градусов, можно жарить лангоши.

Обжарьте их с обеих сторон во фритюре и переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.

Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок и смажьте этим соусом лепешки.

Обильно посыпьте их тертым сыром и молотой паприкой.

Лангоши готовы. Приятного аппетита!