Рецепт шведских тефтелей
- Время: 30 минут
- Порции: 8
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Фото Café delites
Приготовление:
- Смешайте панировочные сухари с молоком, сливками, яйцом, чесноком, солью, перцем и специями. Оставьте на 10 минут, чтобы сухари впитали молоко.
- Добавьте измельченные мясо, лук и петрушку. Тщательно вымешайте фарш руками, сформируйте 24 маленьких шарика или 16 больших.
Фото Café delites
- Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку сливочного масла и 2 чайные ложки растительного. Жарьте тефтели на среднем огне партиями, чтобы они не тушились, а жарились. Переложите обжаренные шарики на блюдо и накройте фольгой.
- Для соуса добавьте в оставшийся на сковороде сок ⅓ стакана сливочного масла. Всыпьте муку и держите на плите, помешивая, пока она не обжарится и не станет коричневой. Добавьте бульон, сливки, соевый соус и горчицу.
Фото Café delites
- Доведите соус до кипения, приправьте солью и перцем. Хорошо перемешайте и тушите до загустения.
- Выложите готовые тефтели в соус и перемешайте.
Приятного аппетита!