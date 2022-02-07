Рецепт шведських тюфтельок
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
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Фото Café delites
Приготування:
- Змішайте панірувальні сухарі з молоком, вершками, яйцем, часником, сіллю, перцем таі спеціями. Залиште на 10 хвилин, щоб сухарі увібрали молоко.
- Додайте подрібнені м'ясо, цибулю та петрушку. Ретельно вимішайте фарш руками, сформуйте 24 маленькі кульки або 16 великих.
Фото Café delites
- Розігрійте в сковороді 1 столову ложку вершкового масла й 2 чайні ложки олії. Смажте тюфтельки партіями, щоб вони не тушкувались, а смажилися. Перекладіть обсмажені кульки на таріль і накрийте фольгою.
- Для соусу додайте до соку, що залишився на сковороді, ⅓ склянки вершкового масла. Всипте борошно й тримайте на плиті, помішуючи, доки воно не обсмажиться й не стане коричневим. Додайте бульйон, вершки, соєвий соус та гірчицю.
Фото Café delites
- Доведіть соус до кипіння, присмачте сіллю та перцем. Добре перемішайте й готуйте до загустіння.
- Викладіть готові тюфтельки в соус і перемішайте.
Смачного!