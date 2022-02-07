Рецепт шведських тюфтельок

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8

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Фото Café delites

Приготування:

  1. Змішайте панірувальні сухарі з молоком, вершками, яйцем, часником, сіллю, перцем таі спеціями. Залиште на 10 хвилин, щоб сухарі увібрали молоко.
  1. Додайте подрібнені м'ясо, цибулю та петрушку. Ретельно вимішайте фарш руками, сформуйте 24 маленькі кульки або 16 великих.


Фото Café delites

  1. Розігрійте в сковороді 1 столову ложку вершкового масла й 2 чайні ложки олії. Смажте тюфтельки партіями, щоб вони не тушкувались, а смажилися. Перекладіть обсмажені кульки на таріль і накрийте фольгою.
  1. Для соусу додайте до соку, що залишився на сковороді, ⅓ склянки вершкового масла. Всипте борошно й тримайте на плиті, помішуючи, доки воно не обсмажиться й не стане коричневим. Додайте бульйон, вершки, соєвий соус та гірчицю.


Фото Café delites

  1. Доведіть соус до кипіння, присмачте сіллю та перцем. Добре перемішайте й готуйте до загустіння.
  1. Викладіть готові тюфтельки в соус і перемішайте.

Смачного!