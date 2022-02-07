Тефтели по-шведски в сливочном соусе: Карлсон не уступил бы ни одной
7 февраля 2022 , 18:05Читати новину українською
Источник:Café delites
Обожаете тефтели? А вы уже пробовали их, как в Швеции, в горчично-сливочном соусе? Они будут готовы через полчаса! И вы еще успеете приготовить на гарнир нежное картофельное пюре.
Рецепт шведских тефтелей
- Время: 30 минут
- Порции: 8
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Фото Café delites
– ½ стакана панировочных сухарей;
– 125 миллилитров молока;
– 35 миллилитров сливок;
– 1 крупное яйцо;
– 1 зубчик измельченного чеснока;
– ⅓ чайной ложки соли;
– молотый черный и белый перец;
– ½ мелко нарезанной луковицы;
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 250 граммов свиного фарша;
– 2 столовые ложки свежей, мелко нарезанной петрушки;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 2 чайные ложки оливкового масла.
Для соуса:
– ⅓ стакана сливочного масла;
– ¼ стакана муки;
– 250 миллилитров овощного бульона;
– 250 миллилитров говяжьего бульона;
– 1 стакан густых сливок;
– 2 чайные ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– соль;
– молотый черный перец.
Приготовление:
- Смешайте панировочные сухари с молоком, сливками, яйцом, чесноком, солью, перцем и специями. Оставьте на 10 минут, чтобы сухари впитали молоко.
- Добавьте измельченные мясо, лук и петрушку. Тщательно вымешайте фарш руками, сформируйте 24 маленьких шарика или 16 больших.
Фото Café delites
- Разогрейте в сковороде 1 столовую ложку сливочного масла и 2 чайные ложки растительного. Жарьте тефтели на среднем огне партиями, чтобы они не тушились, а жарились. Переложите обжаренные шарики на блюдо и накройте фольгой.
- Для соуса добавьте в оставшийся на сковороде сок ⅓ стакана сливочного масла. Всыпьте муку и держите на плите, помешивая, пока она не обжарится и не станет коричневой. Добавьте бульон, сливки, соевый соус и горчицу.
Фото Café delites
- Доведите соус до кипения, приправьте солью и перцем. Хорошо перемешайте и тушите до загустения.
- Выложите готовые тефтели в соус и перемешайте.
Приятного аппетита!