Перед тем как начать готовить салат, подготовьте все ингредиенты. Мы подскажем вам, как правильно отварить язык, чтобы он был полностью готов и не возникло трудностей с его очисткой.

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Как правильно отварить язык

В большой кастрюле соберите овощи: морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, черный перец и соль.

Доведите все до кипения и положите в овощной бульон язык. Чтобы он полностью погрузился в него, положите небольшую тарелку, которая послужит прессом. Именно так он проварится равномерно.

Варите язык на медленном огне до мягкости в самой толстой его части. Время приготовления языка от 1,5 до 2,5 часов.

Отваренный язык сразу окуните в холодную воду. Снимите шкурку. У правильно сваренного языка шкурка зачищается очень легко.

Рецепт салата с языком

Время: 30 минут

Порции: 2 – 4

Салат с языком / Фото со страницы Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 2 отварных куриных яйца;

– 140 граммов отварного языка;

– 100 граммов свежего огурца;

– 80 граммов зеленого горошка;

– 90 граммов домашнего майонеза;

– 10 граммов нежной горчицы;

– соль;

– черный молотый перец;

– свежая зелень петрушки или укропа;

– эстрагон.

Приготовление:

Предварительно отварите язык, очистите его и охладите. Нарежьте его соломкой 2 – 3 миллиметра толщиной и длиной 5 сантиметров.

Салат с языком / Фото со страницы Владимира Ярославского

Аналогично нарежьте свежий огурец.

Замороженный зеленый горошек бросьте в подсоленный кипяток и варите 5 – 6 минут с момента кипения. Отбросьте его на сито и охладите холодной водой, чтобы остановить термические процессы.

Отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут, очистите от скорлупы. Разделите их на желтки и белки.

Желтки разотрите вилкой вместе с солью, горчицей и черным молотым перцем.

Салат с языком / Фото со страницы Владимира Ярославского

Яичные белки нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите ножом.

Салат с языком / Фото со страницы Владимира Ярославского

Соедините все ингредиенты в салатнице. Готово!

Проверьте себя! Как правильно есть палочками:

Текст публикации Владимира Ярославского:

Салат с языком из моего детства. На вкус не оливье, но даже вкуснее и немного похоже.

Ингредиенты на 2 больших порции:

2 отварных яйца

140 г отварного языка

100 г свежего огурца

80 г зеленого горошка

90 г домашнего майонеза (рецепт раньше в профиле)

10 г нежной горчицы, соль, перец

Зелень петрушки или укроп и эстрагон

Приготовление

Предварительно отваренный, холодный язык нарезаю почти соломкой. Должны получиться брусочки 2 – 3 мм толщиной и длиной 5 см. То же самое с огурцом.

Замороженный зеленый горошек бросаю в кипящую подсоленную воду и варю с момента закипания 5 – 6 минут, откидываю на сито, даю остыть. Яйца варю вкрутую, охлаждаю, вынимаю желтки и растираю их вилкой с горчицей и солью, черный перец добавляю по желанию. Белки стараюсь так же нарезать соломкой. Зелень просто измельчаю меленько. Все ингредиенты смешиваю, и салат готов.

Как варить язык, на всякий случай:

В большую кастрюлю кладу обрезки овощей – морковь, лук, сельдерей, лавровые листья, перец, соль, довожу до кипения воду, кладу язык и на него кладу перевернутую маленькую тарелку, диаметром меньше кастрюли. Это для того, чтобы язык варился полностью погруженным в воду. Именно так он проваривается равномерно. Варим на медленном огне до мягкости в самой толстой части – это проверяю деревянной шпажкой. Время приготовления – от 1.5 до 2.5 часа – зависит от мяса. Когда он становится мягким – вынимаю и сразу же, пока он очень горячий, под холодной проточной водой очищаю шкурку. В правильно сваренном языке шкурка очищается очень легко.