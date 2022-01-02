Перш ніж розпочати готувати салат, підготуйте всі інгредієнти. Ми підкажемо вам, як правильно відварити язик, щоб він був повністю готовий та не виникло труднощів із його очищенням.

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Як правильно відварити язик

У великій каструлі зберіть овочі: моркву, цибулю, селеру, лаврове листя, чорний перець та сіль.

Доведіть все до кипіння та покладіть в овочевий бульйон язик. Щоб він повністю занурився в нього, покладіть невелику тарілку, яка слугуватиме пресом. Саме так він провариться рівномірно.

Варіть язик на повільному вогні до м’якості у найтовстішій його частині. Час приготування язика від 1,5 до 2,5 годин.

Відварений язик одразу занурте в холодну воду. Зніміть шкірку. У правильно звареного язика шкірка зачищається дуже легко.

Рецепт салату з язиком

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 4



Салат з язиком / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 2 відварених курячих яйця;

– 140 грамів відвареного язика;

– 100 грамів свіжого огірка;

– 80 грамів зеленого горошку;

– 90 грамів домашнього майонезу;

– 10 грамів ніжної гірчиці;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– свіжа зелень петрушки або кропу;

– естрагон.

Приготування:

Заздалегідь відваріть язик, почистіть його та охолодіть. Наріжте його соломкою у 2 – 3 міліметри завтовшки та довжиною 5 сантиметрів.



Салат з язиком / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Аналогічно наріжте свіжий огірок.

Заморожений зелений горошок киньте в підсолений окріп та варіть 5 – 6 хвилин від моменту кипіння. Відкиньте його на сито та охолодіть холодною водою, щоб припинити термічні процеси.

Відваріть курячі яйця в підсоленій воді 8 хвилин, почистіть від шкарлупи. Розділіть їх на жовтки та білки.

Жовтки розітріть виделкою разом з сіллю, гірчицею та чорним меленим перцем.



Салат з язиком / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

Яєчні білки наріжте соломкою, а зелень дрібно посічіть ножем.



Салат з язиком / Фото зі сторінки Володимира Ярославського

З'єднайте всі інгредієнти в салатниці. Готово!

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Текст публікації Володимира Ярославського:

Салат з язиком з мого дитинства. На смак не олів‘є, але навіть смачніше і трішечки схоже.

Інгредієнти на 2 великі порції:

2 відварених яйця

140 г відварного язика

100 г свіжого огірка

80 г зеленого горошку

90 г домашнього майонезу (рецепт раніше у профілі)

10 г ніжної гірчиці, сіль, перець

Зелень петрушки або кріп та естрагон

Приготування

Попередньо відварений, холодний язик нарізаю майже соломкою. Мають вийти брусочки 2 – 3 мм товщиною і довжиною 5 см. Теж саме з огірком.

Заморожений зелений горошок кидаю у киплячу підсолену воду і варю з моменту закипання 5-6 хвилин, відкидаю на сито, даю охолонути. Яйця варю в круту, охолоджую, виймаю жовтки і розтираю їх виделкою з гірчицею і сіллю, чорний перець додаю за бажанням. Білки намагаюсь також нарізати соломкою. Зелень просто подрібнюю міленько. Усі інгредієнти змішую і салат готовий.

Як варити язик, про всяк випадок:

У велику каструлю кладу обрізки овочів - морква, цибуля, селера, лаврове листя, перець, сіль, довожу до кипіння воду, кладу язик і на нього поміщаю перевернуту маленьку тарілку, діаметром меншу за каструлю. Це для того, щоб язик варився повністю зануреним у воду. Саме так він проварюється рівномірно. Варимо на повільному вогні до м’якості у найтовстішій частині - це перевіряю дерев’яною шпажкою. Час приготування - від 1.5 до 2.5 години - залежить від м‘яса. Коли він стає м’яким - виймаю і одразу ж, поки він дуже гарячий, під холодною проточною водою зачищаю шкірку. У правильно звареному язику шкірка зачищається дуже легко.