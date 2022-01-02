Вкуснее оливье: салат с языком родом из детства
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Если после празднования Нового года вы не можете смотреть на оливье без слез, мы предлагаем приготовить салат из детства – с вареным языком. Он не только вкусный, но и привнесет новые вкусовые нотки!
Перед тем как начать готовить салат, подготовьте все ингредиенты. Мы подскажем вам, как правильно отварить язык, чтобы он был полностью готов и не возникло трудностей с его очисткой.
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Как правильно отварить язык
- В большой кастрюле соберите овощи: морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, черный перец и соль.
- Доведите все до кипения и положите в овощной бульон язык. Чтобы он полностью погрузился в него, положите небольшую тарелку, которая послужит прессом. Именно так он проварится равномерно.
- Варите язык на медленном огне до мягкости в самой толстой его части. Время приготовления языка от 1,5 до 2,5 часов.
- Отваренный язык сразу окуните в холодную воду. Снимите шкурку. У правильно сваренного языка шкурка зачищается очень легко.
Рецепт салата с языком
Время: 30 минут
Порции: 2 – 4
Салат с языком / Фото со страницы Владимира ЯрославскогоИнгредиенты:
– 2 отварных куриных яйца;
– 140 граммов отварного языка;
– 100 граммов свежего огурца;
– 80 граммов зеленого горошка;
– 90 граммов домашнего майонеза;
– 10 граммов нежной горчицы;
– соль;
– черный молотый перец;
– свежая зелень петрушки или укропа;
– эстрагон.
Приготовление:
- Предварительно отварите язык, очистите его и охладите. Нарежьте его соломкой 2 – 3 миллиметра толщиной и длиной 5 сантиметров.
Салат с языком / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Аналогично нарежьте свежий огурец.
- Замороженный зеленый горошек бросьте в подсоленный кипяток и варите 5 – 6 минут с момента кипения. Отбросьте его на сито и охладите холодной водой, чтобы остановить термические процессы.
- Отварите куриные яйца в подсоленной воде 8 минут, очистите от скорлупы. Разделите их на желтки и белки.
- Желтки разотрите вилкой вместе с солью, горчицей и черным молотым перцем.
Салат с языком / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Яичные белки нарежьте соломкой, а зелень мелко порубите ножом.
Салат с языком / Фото со страницы Владимира Ярославского
- Соедините все ингредиенты в салатнице. Готово!
Проверьте себя! Как правильно есть палочками:
Текст публикации Владимира Ярославского:
Салат с языком из моего детства. На вкус не оливье, но даже вкуснее и немного похоже.
Ингредиенты на 2 больших порции:
- 2 отварных яйца
- 140 г отварного языка
- 100 г свежего огурца
- 80 г зеленого горошка
- 90 г домашнего майонеза (рецепт раньше в профиле)
- 10 г нежной горчицы, соль, перец
- Зелень петрушки или укроп и эстрагон
Приготовление
Предварительно отваренный, холодный язык нарезаю почти соломкой. Должны получиться брусочки 2 – 3 мм толщиной и длиной 5 см. То же самое с огурцом.
Замороженный зеленый горошек бросаю в кипящую подсоленную воду и варю с момента закипания 5 – 6 минут, откидываю на сито, даю остыть. Яйца варю вкрутую, охлаждаю, вынимаю желтки и растираю их вилкой с горчицей и солью, черный перец добавляю по желанию. Белки стараюсь так же нарезать соломкой. Зелень просто измельчаю меленько. Все ингредиенты смешиваю, и салат готов.
Как варить язык, на всякий случай:
В большую кастрюлю кладу обрезки овощей – морковь, лук, сельдерей, лавровые листья, перец, соль, довожу до кипения воду, кладу язык и на него кладу перевернутую маленькую тарелку, диаметром меньше кастрюли. Это для того, чтобы язык варился полностью погруженным в воду. Именно так он проваривается равномерно. Варим на медленном огне до мягкости в самой толстой части – это проверяю деревянной шпажкой. Время приготовления – от 1.5 до 2.5 часа – зависит от мяса. Когда он становится мягким – вынимаю и сразу же, пока он очень горячий, под холодной проточной водой очищаю шкурку. В правильно сваренном языке шкурка очищается очень легко.