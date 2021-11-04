Вкуснее пиццы: рецепт домашнего пирога-косички от Яны Станишевской
4 ноября 2021 , 16:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Хрустящая корочка, нежный сыр, который медленно вытекает из пирога и аппетитно запеченная ветчина – невероятная вкуснятина в одном блюде. Кстати, по желанию, вы можете добавлять к пирогу чеснок или сладкий перец.
Пирог-косичка – отличный вариант для сытного завтрака или перекуса на работу. Он довольно легкий в приготовлении и понравится каждому.
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Подавайте его к столу с кетчупом, хумусом или даже со стаканом молока.
Рецепт пирога-косичка
- Время: 80 минут
- Порции: 4
Готовый пирог-косичка / Фото со страницы Яны Станишевской
– 400 – 500 г муки;
– 2 сырых куриных желтка;
– 2 ст. л. сахара;
– 1 стакан молока;
– 30 г свежих дрожжей;
– соль;
– 50 г сливочного масла.
- Для приготовления теста смешайте теплое молоко с дрожжами, добавьте 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку сахара.
- Перемешайте смесь и оставьте в теплом месте на 15 минут. Можно накрыть опару полотенцем или слоем пищевой пленки.
- Когда опара готова, переходим к замешиванию теста. Влейте в нее желтки и перемешайте все с остатками сахара.
- Добавьте соль, небольшими порциями вводите муку.
- Влейте растопленное сливочное масло и снова замешайте тесто.
- Переложите его в глубокую посуду, накройте крышкой и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.
– 200 г твердого сыра;
– 250 г ветчины или колбасы;
– 50 г черных оливок без косточки;
– любимые специи.
- Нарежьте твердый сыр и ветчину мелкими кубиками.
- Оливки нарежьте кружочками.
- Раскатайте тесто в тонкий слой и выложите начинку.
- Заверните тесто с начинкой в рулет и оставьте "отдохнуть" 10 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Разрежьте рулет вдоль и сформируйте косичку. Далее закрепите ее концы так, чтобы получился бублик.
- Смажьте пирог желтком и выпекайте в духовке 45 минут.
- Готовый пирог-косичку подавайте к столу с любимым соусом. Приятного аппетита!