Вкуснее пиццы: рецепт домашнего пирога-косички от Яны Станишевской

Хрустящая корочка, нежный сыр, который медленно вытекает из пирога и аппетитно запеченная ветчина – невероятная вкуснятина в одном блюде. Кстати, по желанию, вы можете добавлять к пирогу чеснок или сладкий перец.

Пирог-косичка – отличный вариант для сытного завтрака или перекуса на работу. Он довольно легкий в приготовлении и понравится каждому.

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Подавайте его к столу с кетчупом, хумусом или даже со стаканом молока.

Рецепт пирога-косичка

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 4



Готовый пирог-косичка / Фото со страницы Яны Станишевской

Для приготовления теста смешайте теплое молоко с дрожжами, добавьте 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку сахара. Перемешайте смесь и оставьте в теплом месте на 15 минут. Можно накрыть опару полотенцем или слоем пищевой пленки. Когда опара готова, переходим к замешиванию теста. Влейте в нее желтки и перемешайте все с остатками сахара. Добавьте соль, небольшими порциями вводите муку. Влейте растопленное сливочное масло и снова замешайте тесто. Переложите его в глубокую посуду, накройте крышкой и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.

Нарежьте твердый сыр и ветчину мелкими кубиками. Оливки нарежьте кружочками. Раскатайте тесто в тонкий слой и выложите начинку.

– 400 – 500 г муки;– 2 сырых куриных желтка;– 2 ст. л. сахара;– 1 стакан молока;– 30 г свежих дрожжей;– соль;– 50 г сливочного масла.– 200 г твердого сыра;– 250 г ветчины или колбасы;– 50 г черных оливок без косточки;– любимые специи.

Формирование пирога-косички / Фото со страницы Яны Станишевской