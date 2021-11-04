Пирог-косичка – отличный вариант для сытного завтрака или перекуса на работу. Он довольно легкий в приготовлении и понравится каждому.

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Подавайте его к столу с кетчупом, хумусом или даже со стаканом молока.

Рецепт пирога-косичка

  • Время: 80 минут
  • Порции: 4


Готовый пирог-косичка / Фото со страницы Яны Станишевской

  1. Для приготовления теста смешайте теплое молоко с дрожжами, добавьте 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку сахара.
  2. Перемешайте смесь и оставьте в теплом месте на 15 минут. Можно накрыть опару полотенцем или слоем пищевой пленки.
  3. Когда опара готова, переходим к замешиванию теста. Влейте в нее желтки и перемешайте все с остатками сахара.
  4. Добавьте соль, небольшими порциями вводите муку.
  5. Влейте растопленное сливочное масло и снова замешайте тесто.
  6. Переложите его в глубокую посуду, накройте крышкой и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.
  1. Нарежьте твердый сыр и ветчину мелкими кубиками.
  2. Оливки нарежьте кружочками.
  3. Раскатайте тесто в тонкий слой и выложите начинку.

Формирование пирога-косички / Фото со страницы Яны Станишевской

  1. Заверните тесто с начинкой в рулет и оставьте "отдохнуть" 10 минут.
  2. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Разрежьте рулет вдоль и сформируйте косичку. Далее закрепите ее концы так, чтобы получился бублик.
  4. Смажьте пирог желтком и выпекайте в духовке 45 минут.
  5. Готовый пирог-косичку подавайте к столу с любимым соусом. Приятного аппетита!