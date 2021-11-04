Пирог-косичка – отличный вариант для сытного завтрака или перекуса на работу. Он довольно легкий в приготовлении и понравится каждому.

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Подавайте его к столу с кетчупом, хумусом или даже со стаканом молока.

Рецепт пирога-косичка

Время : 80 минут

: 80 минут Порции: 4



Готовый пирог-косичка / Фото со страницы Яны Станишевской

Ингредиенты для теста:

– 400 – 500 г муки;

– 2 сырых куриных желтка;

– 2 ст. л. сахара;

– 1 стакан молока;

– 30 г свежих дрожжей;

– соль;

– 50 г сливочного масла.

Для приготовления теста смешайте теплое молоко с дрожжами, добавьте 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку сахара. Перемешайте смесь и оставьте в теплом месте на 15 минут. Можно накрыть опару полотенцем или слоем пищевой пленки. Когда опара готова, переходим к замешиванию теста. Влейте в нее желтки и перемешайте все с остатками сахара. Добавьте соль, небольшими порциями вводите муку. Влейте растопленное сливочное масло и снова замешайте тесто. Переложите его в глубокую посуду, накройте крышкой и оставьте "отдохнуть" на 30 минут.

Ингредиенты для начинки:

– 200 г твердого сыра;

– 250 г ветчины или колбасы;

– 50 г черных оливок без косточки;

– любимые специи.

Нарежьте твердый сыр и ветчину мелкими кубиками. Оливки нарежьте кружочками. Раскатайте тесто в тонкий слой и выложите начинку.

Формирование пирога-косички / Фото со страницы Яны Станишевской