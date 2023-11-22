Можно ли запекать яблоки в микроволновке: рецепт, которым вы хотите воспользоваться
22 ноября 2023, 19:05Читати новину українською
Источник:interia
Высокий темп современной жизни часто оставляет нас в поиске быстрых и эффективных решений. Особенно когда речь идет о приготовлении вкусных сезонных блюд.
Если вы ищете непринужденный и вкусный способ приготовления яблок, микроволновка может стать надежным помощником. Такой способ приготовления позволит сберечь всю вкусовую и полезную ценность этого фрукта.
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Рецепт яблок, запеченных в микроволновке
- Время : 15 минут
- порций : 2
– 4 яблока;
– 4 столовые ложки меда;
– корица по вкусу;
– имбирь по вкусу.
Приготовление :
- Помойте яблоки, удалите из них сердцевину и положите фрукты в посуду, подходящую для микроволновки.
- В каждое яблоко налейте мед, посыпьте корицей и имбирем и полейте сверху небольшим количеством меда.
- Поставьте яблоки в микроволновку. Если вы хотите приготовить закуску быстро, установите мощность устройства на 900 Вт и запекайте 5 минут. Если микроволновая печь слабее, время выпекания можно увеличить до 15 минут.
- Извлеките яблоки, полейте оставшимся в блюде медом и наслаждайтесь их вкусом.
Чем еще можно начинить яблоки
Печеные яблоки – это вкусная, которую можно варьировать по вкусовым предпочтениям. Вот несколько идей для начинок, которые можно использовать при приготовлении печеных яблок:
- Смешайте мягкий сыр (например, крем-сыр или рикоту) с сахаром, ванилью и цедрой цитрусовых. Это создаст нежный вкус.
- Добавьте к яблокам нарезанные сухофрукты. Заполните это смесью меда и цитрусового сока.
- Коктейль из специй полейте яблоки медом и посыпьте смесью корицы, мускатного ореха и имбиря. Это придаст блюду теплый и ароматный вкус.