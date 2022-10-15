Каждый украинец сейчас с затаением дыхания ждет хорошие новости из Херсона. Фудблогер Эдуард Насыров рассказал рецепт баклажанов по-херсонски, который поможет оторваться от новостной ленты и зарядиться энергией на дальнейшую борьбу.

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Рецепт баклажанов по-херсонски

Время: 40 минут

Порций: 4

Вкус юга Украины / Фото Автентична Україна

Ингредиенты:

  • 2 баклажана;
  • соль, растительное масло.

Для соуса:

  • 4 помидора;
  • 4 столовые ложки томатной пасты;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 перец чили;
  • 30 миллилитров оливкового масла;
  • 10 грамм сушеного орегано;
  • 10 грамм базилика;
  • 50 грамм зелени.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезаем кружочками, посыпаем солью, через 5 минут обсушиваем бумажными полотенцами. По желанию перед жаркой их можно обвалять в муке.
  2. Жарим до золотистого цвета с обеих сторон.
  3. Готовим соус: натираем помидоры, тушим 5 минут, затем добавляем остальные ингредиенты и тушим до загустения.
  4. Подаем к столу: выкладываем баклажаны, поливаем соусом, посыпаем зеленью и сбрызгиваем оливковым маслом.

Приятного аппетита!