Каждый украинец сейчас с затаением дыхания ждет хорошие новости из Херсона. Фудблогер Эдуард Насыров рассказал рецепт баклажанов по-херсонски, который поможет оторваться от новостной ленты и зарядиться энергией на дальнейшую борьбу.

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Рецепт баклажанов по-херсонски

Время: 40 минут

Порций: 4

Вкус юга Украины / Фото Автентична Україна

Ингредиенты:

2 баклажана;

соль, растительное масло.

Для соуса:

4 помидора;

4 столовые ложки томатной пасты;

3 зубчика чеснока;

1 перец чили;

30 миллилитров оливкового масла;

10 грамм сушеного орегано;

10 грамм базилика;

50 грамм зелени.

Приготовление:

Баклажаны нарезаем кружочками, посыпаем солью, через 5 минут обсушиваем бумажными полотенцами. По желанию перед жаркой их можно обвалять в муке. Жарим до золотистого цвета с обеих сторон. Готовим соус: натираем помидоры, тушим 5 минут, затем добавляем остальные ингредиенты и тушим до загустения. Подаем к столу: выкладываем баклажаны, поливаем соусом, посыпаем зеленью и сбрызгиваем оливковым маслом.

Приятного аппетита!