Каждый украинец сейчас с затаением дыхания ждет хорошие новости из Херсона. Фудблогер Эдуард Насыров рассказал рецепт баклажанов по-херсонски, который поможет оторваться от новостной ленты и зарядиться энергией на дальнейшую борьбу.
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Рецепт баклажанов по-херсонски
Время: 40 минут
Порций: 4
Вкус юга Украины / Фото Автентична Україна
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- соль, растительное масло.
Для соуса:
- 4 помидора;
- 4 столовые ложки томатной пасты;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 перец чили;
- 30 миллилитров оливкового масла;
- 10 грамм сушеного орегано;
- 10 грамм базилика;
- 50 грамм зелени.
Приготовление:
- Баклажаны нарезаем кружочками, посыпаем солью, через 5 минут обсушиваем бумажными полотенцами. По желанию перед жаркой их можно обвалять в муке.
- Жарим до золотистого цвета с обеих сторон.
- Готовим соус: натираем помидоры, тушим 5 минут, затем добавляем остальные ингредиенты и тушим до загустения.
- Подаем к столу: выкладываем баклажаны, поливаем соусом, посыпаем зеленью и сбрызгиваем оливковым маслом.
Приятного аппетита!