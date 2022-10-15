Кожен українець зараз із затамуванням подиху чекає на гарні новини з Херсонщини. Фудблогер Едуард Насиров розповів рецепт баклажанів по-херсонськи, який допоможе відірватися від стрічки новин та зарядитися енергією на подальшу боротьбу.

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Рецепт баклажанів по-херсонськи

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Смак півдня України / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

  • 2 баклажани;
  • сіль, олія.

Для соусу:

  • 4 помідори;
  • 4 столові ложки томатної пасти;
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 перець чилі;
  • 30 мілілітрів оливкової олії;
  • 10 грамів сушеного орегано;
  • 10 грамів базиліку;
  • 50 грамів зелені.

Приготування:

  1. Баклажани нарізаємо кружечками, посипаємо сіллю, через 5 хвилин обсушуємо паперовими рушничками. За бажанням перед смаженням їх можна обваляти у борошні.
  2. Смажимо до золотистого кольору з обох боків.
  3. Готуємо соус: натираємо помідори, тушкуємо 5 хвилин, потім додаємо решту інгредієнтів та тушкуємо до загуснення.
  4. Подаємо до столу: викладаємо баклажани, поливаємо соусом, посипаємо зеленню та збризкуємо оливковою олією.

Смачного!