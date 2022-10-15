Кожен українець зараз із затамуванням подиху чекає на гарні новини з Херсонщини. Фудблогер Едуард Насиров розповів рецепт баклажанів по-херсонськи, який допоможе відірватися від стрічки новин та зарядитися енергією на подальшу боротьбу.

Читайте також Смачний делікатес за доступною ціною: готуємо фаршировані гомілки з грибами

Рецепт баклажанів по-херсонськи

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Смак півдня України / Фото Автентична Україна

Інгредієнти:

2 баклажани;

сіль, олія.

Для соусу:

4 помідори;

4 столові ложки томатної пасти;

3 зубчики часнику;

1 перець чилі;

30 мілілітрів оливкової олії;

10 грамів сушеного орегано;

10 грамів базиліку;

50 грамів зелені.

Приготування:

Баклажани нарізаємо кружечками, посипаємо сіллю, через 5 хвилин обсушуємо паперовими рушничками. За бажанням перед смаженням їх можна обваляти у борошні. Смажимо до золотистого кольору з обох боків. Готуємо соус: натираємо помідори, тушкуємо 5 хвилин, потім додаємо решту інгредієнтів та тушкуємо до загуснення. Подаємо до столу: викладаємо баклажани, поливаємо соусом, посипаємо зеленню та збризкуємо оливковою олією.

Смачного!