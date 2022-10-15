Кожен українець зараз із затамуванням подиху чекає на гарні новини з Херсонщини. Фудблогер Едуард Насиров розповів рецепт баклажанів по-херсонськи, який допоможе відірватися від стрічки новин та зарядитися енергією на подальшу боротьбу.
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Рецепт баклажанів по-херсонськи
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Смак півдня України / Фото Автентична Україна
Інгредієнти:
- 2 баклажани;
- сіль, олія.
Для соусу:
- 4 помідори;
- 4 столові ложки томатної пасти;
- 3 зубчики часнику;
- 1 перець чилі;
- 30 мілілітрів оливкової олії;
- 10 грамів сушеного орегано;
- 10 грамів базиліку;
- 50 грамів зелені.
Приготування:
- Баклажани нарізаємо кружечками, посипаємо сіллю, через 5 хвилин обсушуємо паперовими рушничками. За бажанням перед смаженням їх можна обваляти у борошні.
- Смажимо до золотистого кольору з обох боків.
- Готуємо соус: натираємо помідори, тушкуємо 5 хвилин, потім додаємо решту інгредієнтів та тушкуємо до загуснення.
- Подаємо до столу: викладаємо баклажани, поливаємо соусом, посипаємо зеленню та збризкуємо оливковою олією.
Смачного!