Как правильно пожарить лосось техникой Моньер
Моньер – это способ приготовления, когда мясо или рыбу поливают горячим маслом (сливочным маслом). По этой кулинарной технике можно получить отлично приготовленный стейк лосося.
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Прежде всего чтобы приготовить рыбу, у нас лосось, нужно выбрать филе на кожице без чешуи. После приготовления она будет хрустящей и аппетитной.
Мне очень вкусно с соусом тартар и картофельным пюре, а вот лимон на самом деле не очень люблю,
– добавил шеф-повар.
Владимир Ярославский поделился несколькими действенными секретами правильного приготовления лосося. Вот они:
- солите рыбу сразу перед жаркой;
- обязательно сделайте надрезы на коже.
Приготовление рыбы / Фото Владимира Ярославского
Готовим стейк лосося
- Тщательно разогрейте сковородку с маслом.
- Выложите кусок рыбы кожей вниз и сразу придержите стейк пальцами к поверхности на 15 – 20 секунд. Так кожура не свернется и равномерно прожарится.
Приготовление рыбы / Фото Владимира Ярославского
- Когда кожура покроется легкой корочкой, добавьте кусочек сливочного масла.
Приготовление рыбы / Фото Владимира Ярославского
- Совет: Будьте осторожны с температурой, чтобы масло не пережарилось – может горчить.
Приготовление рыбы / Фото Владимира Ярославского
- Наклоните сковородку и с помощью ложки, интенсивно поливайте филе сверху горячим пенящимся жиром.
Приготовление рыбы / Фото Владимира Ярославского
- Наклоните сковородку и с помощью ложки, интенсивно поливайте филе сверху горячим пенящимся жиром.
Приготовление рыбы / Фото Владимира Ярославского
Лосось безопасно употреблять сырым – как и в суши. Его необходимо не дожаривать – тогда он сочный и нежный. Но он должен быть не холодным, а теплым внутри. Моя любимая прожарка – медиум. Можно делать чуть выше – медиум Вэл (почти прожаренный),
– рассказал Ярославский.
Приготовление рыбы / Фото Владимира Ярославского
- С помощью бумажного полотенца переложите лосось на тарелку кожицей верх, так она останется хрустящей.