Як правильно посмажити лосось технікою Моньєр

Моньєр – це спосіб приготування, коли м'ясо або рибу поливають гарячою олією (вершковим маслом). За цією кулінарною технікою можна отримати відмінно приготований стейк лосося.

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Насамперед щоб приготувати рибу, у нас лосось, потрібно обрати філе на шкірі без луски. Після приготування вона буде хрумкою та апетитною.

Мені дуже смачно з соусом тартар та картопляним пюре, а ось лимон насправді не дуже люблю,
– додав шеф-кухар.

Володимир Ярославький поділився кількома дієвими секретами правильного приготування лосося. Ось вони:

  • соліть рибу одразу перед смаженням;
  • обов'язково зробіть надрізи на шкірі.


Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

Готуємо стейк лосося

  1. Ретельно розігрійте сковорідку з олією.
  1. Викладіть шматок риби шкірою донизу й одразу притримайте стейк пальцями до поверхні на 15 – 20 секунд. Так шкірка не згорнеться та рівномірно просмажиться.


Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

  1. Коли шкірка вкриється легкою скоринкою, додайте шматочок вершкового масла.


Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

  1. Порада: Будьте обережні з температурою, щоб масло не пересмажилося – може гірчити.


Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

  1. Нахиліть сковорідку та за допомогою ложки, інтенсивно поливайте філе зверху гарячим жиром, що піниться.


Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

  1. Процес приготування триває 4 – 5 хвилин, аж до поки стейк не буде готовий (прожарка медіум). Готово!


Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

️Лосось безпечно вживати сирим – як і в суші. Його необхідно не досмажувати – тоді він соковитий та ніжний. Але він повинен бути не холодним, а теплим усередині. Моя улюблена прожарка – медіум. Можна робити трохи вище – медіум вел (майже просмажений),
– розповів Ярославський.


Приготування риби / Фото Володимира Ярославського

  1. За допомогою паперового рушника перекладіть лосось на тарілку шкірою до верху, так вона залишиться хрумкою.