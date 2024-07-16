Лучшее – на зиму: готовим популярную закуску с кабачками в особом соусе
16 июля 2024, 21:21Читати новину українською
Источник:Вкуснятина
Сочетание кабачков и болгарского перца – это точно удачное решение. А если добавить соус и закрыть эту вкуснятину в банку, то зимние ужины дополнит вкусная закуска.
Кабачки с перцем в томатном соусе – это сочетание, которое сделает совершенной любую трапезу. Эта закуска подходит к любому гарниру, поэтому лучше приготовить ее с запасом.
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Рецепт кабачков в томатном соусе
Время: 1 час 20 минут
Порций: 4 банки по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма кабачков;
– 1 килограмм помидоров;
– 1 морковь;
– 2 лука;
– 1 – 2 сладких перца;
– 5 зубчиков чеснока;
– перец острый по вкусу;
– 70 миллилитров масла;
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 50 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Кабачки нарезаем брусочками.
- Морковь грубо натираем, лук режем кубиками. Обжариваем овощи на сковороде.
- Помидоры моем и измельчаем блендером, также блендируем перцы. Смешиваем все овощи кроме кабачков, добавляем все ингредиенты, кроме уксуса и чеснока, хорошо перемешиваем.
- Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой, готовим 10 минут.
- Добавляем кабачки и готовим 30 минут, периодически помешивая.
- За 5 минут до конца добавляем уксус и чеснок.
- Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закручиваем и оставляем до полного остывания. Хранить его нужно в прохладном месте.
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