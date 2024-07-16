Кабачки с перцем в томатном соусе – это сочетание, которое сделает совершенной любую трапезу. Эта закуска подходит к любому гарниру, поэтому лучше приготовить ее с запасом.

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Рецепт кабачков в томатном соусе

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4 банки по 0,5 литра

Приготовление:

  1. Кабачки нарезаем брусочками.
  2. Морковь грубо натираем, лук режем кубиками. Обжариваем овощи на сковороде.
  3. Помидоры моем и измельчаем блендером, также блендируем перцы. Смешиваем все овощи кроме кабачков, добавляем все ингредиенты, кроме уксуса и чеснока, хорошо перемешиваем.
  4. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой, готовим 10 минут.
  5. Добавляем кабачки и готовим 30 минут, периодически помешивая.
  6. За 5 минут до конца добавляем уксус и чеснок.
  7. Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закручиваем и оставляем до полного остывания. Хранить его нужно в прохладном месте.

Приятного аппетита!