Кабачки с перцем в томатном соусе – это сочетание, которое сделает совершенной любую трапезу. Эта закуска подходит к любому гарниру, поэтому лучше приготовить ее с запасом.
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Рецепт кабачков в томатном соусе
Время: 1 час 20 минут
Порций: 4 банки по 0,5 литра
Приготовление:
- Кабачки нарезаем брусочками.
- Морковь грубо натираем, лук режем кубиками. Обжариваем овощи на сковороде.
- Помидоры моем и измельчаем блендером, также блендируем перцы. Смешиваем все овощи кроме кабачков, добавляем все ингредиенты, кроме уксуса и чеснока, хорошо перемешиваем.
- Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой, готовим 10 минут.
- Добавляем кабачки и готовим 30 минут, периодически помешивая.
- За 5 минут до конца добавляем уксус и чеснок.
- Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закручиваем и оставляем до полного остывания. Хранить его нужно в прохладном месте.
Приятного аппетита!