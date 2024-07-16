Кабачки с перцем в томатном соусе – это сочетание, которое сделает совершенной любую трапезу. Эта закуска подходит к любому гарниру, поэтому лучше приготовить ее с запасом.

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Рецепт кабачков в томатном соусе

Время: 1 час 20 минут

Порций: 4 банки по 0,5 литра

Ингредиенты: – 1,2 килограмма кабачков;

– 1 килограмм помидоров;

– 1 морковь;

– 2 лука;

– 1 – 2 сладких перца;

– 5 зубчиков чеснока;

– перец острый по вкусу;

– 70 миллилитров масла;

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 50 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Кабачки нарезаем брусочками. Морковь грубо натираем, лук режем кубиками. Обжариваем овощи на сковороде. Помидоры моем и измельчаем блендером, также блендируем перцы. Смешиваем все овощи кроме кабачков, добавляем все ингредиенты, кроме уксуса и чеснока, хорошо перемешиваем. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой, готовим 10 минут. Добавляем кабачки и готовим 30 минут, периодически помешивая. За 5 минут до конца добавляем уксус и чеснок. Раскладываем салат по стерилизованным банкам, закручиваем и оставляем до полного остывания. Хранить его нужно в прохладном месте.

Приятного аппетита!

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