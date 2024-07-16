Кабачки з перцем у томатному соусі – це поєднання, яке зробить довершеною будь-яку трапезу. Ця закуска пасує до будь-якого гарніру, тому краще приготувати її з запасом.
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Рецепт кабачків у томатному соусі
Час: 1 година 20 хвилин
Порцій: 4 банки по 0,5 літра
Приготування:
- Кабачки нарізаємо брусочками.
- Моркву грубо натираємо, цибулю ріжемо кубиками. Обсмажуємо овочі на пательні.
- Помідори миємо та подрібнюємо блендером, також блендеруємо перці. Змішуємо всі овочі крім кабачків, додаємо всі інгредієнти, крім оцту та часнику, добре перемішуємо.
- Ставимо каструлю на вогонь та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою, готуємо 10 хвилин.
- Додаємо кабачки і готуємо 30 хвилин, періодично помішуючи.
- За 5 хвилин до кінця додаємо оцет та часник.
- Розкладаємо салат по стерилізованих банках, закручуємо та залишаємо до повного охолодження. Зберігати його потрібно у прохолодному місці.
Смачного!