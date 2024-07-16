Особенностью кабачков сацебели является ароматный, пряный соус. Они такие вкусные, что трудно удержаться и не съесть все еще до наступления зимы.

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Кабачки сацебели

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6 баночек по 0,5 литра

Приготовление:

  1. Кабачки, желательно молодые, нарежьте кольцами толщиной до 0,5 сантиметра.
  2. Добавьте соус, важно не заменять его другим, это должен быть именно сацебели!
  3. Добавьте чеснок (выжмите через чеснокодавку) и все остальные ингредиенты, кроме уксуса. Поставьте варить.
  4. Когда смесь начнет кипеть, варите ее в течение 30 минут.
  5. Затем добавьте уксус и варите еще 15 минут.
  6. Попробуйте блюдо и добавьте те ингредиенты, которых, по вашему мнению, не хватает.
  7. Разложите смесь в стерилизованные баночки и закрутите. Не укутывайте!