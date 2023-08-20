Смачні страви – це те, що дарує мить затишку та насолоди. Це особливо потрібно наших захисникам, які щодня ризикують своїм життям. Військовий з передової щодня готує для себе та побратимів і ділиться кулінарними секретами з підписниками.

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Рецепт свинного ошийка від українського військового

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми свинного ошийка;

– 1 головка часнику;

– сіль до смаку;

– чорний перець до смаку;

– сіль до смаку;

– олія для смаження;

– 50 грамів соєвого соусу;

– 1 столова ложка меду;

– 1 пачка масла.

Приготування:

Свинину розріжте на порційні шматки.

Відбийте їх молотком для м'яса.

Посоліть та поперчіть з обох боків.

Викладіть мясо на розпечену сковорідку і обжарюйте до хрусткої скоринки.

Приберіть мясо з пательні, викладіть на неї масло і часник.

В окремій тарілці змішайте мед та соєвий соус.

На сковорідку до часнику викладіть м'ясо та полийте соусом, тушкуйте поки соус не закарамелізується.

Подавайте з улюбленим гарніром.

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