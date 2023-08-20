Смачні страви – це те, що дарує мить затишку та насолоди. Це особливо потрібно наших захисникам, які щодня ризикують своїм життям. Військовий з передової щодня готує для себе та побратимів і ділиться кулінарними секретами з підписниками.
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Рецепт свинного ошийка від українського військового
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Свинину розріжте на порційні шматки.
- Відбийте їх молотком для м'яса.
- Посоліть та поперчіть з обох боків.
- Викладіть мясо на розпечену сковорідку і обжарюйте до хрусткої скоринки.
- Приберіть мясо з пательні, викладіть на неї масло і часник.
- В окремій тарілці змішайте мед та соєвий соус.
- На сковорідку до часнику викладіть м'ясо та полийте соусом, тушкуйте поки соус не закарамелізується.
- Подавайте з улюбленим гарніром.