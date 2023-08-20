Военный ВСУ показал рецепт блюда для украинских защитников: как повторить это объедение

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Вкусные блюда – это то, что дарит мгновение уюта и наслаждения. Это особенно нужно нашим защитникам, ежедневно рискующим своей жизнью. Военный с передовой каждый день готовит для себя и собратьев и делится кулинарными секретами с подписчиками.

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Рецепт свинного ошейка от украинского военного

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

– 2 килограмма свинного ошейка;– 1 головка чеснока;– соль по вкусу;– черный перец по вкусу;– соль по вкусу;– масло для жарки;– 50 граммов соевого соуса;– 1 столовая ложка меда;– 1 пачка масла.

Приготовление:

Свинину разрежьте на порционные куски.

Отбейте их молотком для мяса.

Посолите и поперчите по обе стороны.

Выложите мясо на раскаленную сковороду и обжаривайте до хрустящей корочки.

Уберите мясо из сковороды, выложите на нее масло и чеснок.

В отдельной тарелке смешайте мед и соевый соус.

На сковороду к чесноку выложите мясо и полейте соусом, тушите, пока соус не закарамелизируется.

Подавайте с любимым гарниром.