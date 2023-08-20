Военный ВСУ показал рецепт блюда для украинских защитников: как повторить это объедение

20 августа 2023, 18:50
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ТікТок ruslan_moktytskyi

Украинские защитники – не только искусные воины, но и художники во все руки. Повторите это блюдо на дому и насладитесь оригинальным вкусом.

Вкусные блюда – это то, что дарит мгновение уюта и наслаждения. Это особенно нужно нашим защитникам, ежедневно рискующим своей жизнью. Военный с передовой каждый день готовит для себя и собратьев и делится кулинарными секретами с подписчиками.

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Рецепт свинного ошейка от украинского военного

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма свинного ошейка;
– 1 головка чеснока;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу;
– соль по вкусу;
– масло для жарки;
– 50 граммов соевого соуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 пачка масла.

Приготовление:

  • Свинину разрежьте на порционные куски.
  • Отбейте их молотком для мяса.
  • Посолите и поперчите по обе стороны.
  • Выложите мясо на раскаленную сковороду и обжаривайте до хрустящей корочки.
  • Уберите мясо из сковороды, выложите на нее масло и чеснок.
  • В отдельной тарелке смешайте мед и соевый соус.
  • На сковороду к чесноку выложите мясо и полейте соусом, тушите, пока соус не закарамелизируется.
  • Подавайте с любимым гарниром.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська