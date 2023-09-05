Осенью оранжевый вкус: что приготовить из тыквы – нетипичная подборка блюд
5 сентября 2023, 18:14Читати новину українською
Источник:fajne gotowanie
С началом осени кухня получает особый подарок природы – тыква. Этот продукт является изящным ингредиентом для множества вкусных блюд и подчеркивает лучшие вкусы этого сезона.
Осень дарит возможность отправиться в увлекательное кулинарное путешествие и познакомимся с чудесным миром тыквы и его вариантами в приготовлении. Познакомьтесь с тремя креативными рецептами, которые позволят вам извлечь максимум вкуса из этого осеннего клада.
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Салат из тыквы
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 400 грамм тыквы;
– 75 миллилитр оливкового масла;
– 2 столовые ложки меда;
– 15 грамм чабреца;
– 5 свежих инжиров;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 30 миллилитров яблочного уксуса;
– 250 грамм рукколы;
– 100 грамм феты;
– 85 грамм гранаты;
– специи: соль, перец, прованские травы.
Приготовление:
- Тыкву помойте и нарежьте ломтиками.
- На противне смешайте тыкву, 2 столовые ложки оливкового масла, мед, тимьян и щедрую щепотку соли.
- Переложите в духовку и запекайте 20 минут.
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Выньте из духовки, добавьте инжир и перемешайте. Поставьте в духовку и запекайте еще 10 – 15 минут, пока инжир не закарамелизуется.
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В миске смешайте оставшееся оливковое масло, лимонный сок, яблочный уксус, прованские травы, щепотку соли и перца.
- Бросьте рукколу в большую миску и посыпьте запеченной тыквой и инжиром. Сверху покрошите фету и посыпьте зернами граната.
- Подавайте с заправкой.
Рецепт курицы с тыквой
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 400 грамм куриных комков без кожи;
– 450 грамм тыквы;
– 10 больших шампиньонов;
– 1 лук;
– 30 грамм муки;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– пол стакана сливки 30%;
– 500 грамм куриного бульона;
– специи: соль, перец, свежая петрушка по вкусу.
Приготовление:
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Куриную грудку очистите, помойте и нарежьте тонкими ломтиками. Приправьте мясо по вкусу солью и перцем.
- Затем обваляйте мясо в пшеничной муке.
- Нарежьте кубиками тыкву. Шампиньоны нарежьте пластинками. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- Разогрейте одну столовую ложку растительного масла в кастрюле и обжарьте курицу с каждой стороны примерно по 2 минуты до слегка золотистого цвета. По истечении этого времени извлеките курицу на тарелку.
- Затем налейте в кастрюлю еще одну столовую ложку растительного масла, добавьте грибы и лук и обжаривайте на сильном огне примерно 2 минуты. Затем убрать продукты в отдельную тарелку.
- Добавьте в сковороду еще одну столовую ложку растительного масла, всыпьте туда куски тыквы и добавьте щепотку соли. Жарьте тыкву примерно 3 минуты.
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По истечении этого времени добавьте в кастрюлю обжаренное куриное филе.
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Горячий бульон влейте в кастрюлю с тыквой и доведите до кипения. Варите тыкву на среднем огне примерно 3 минуты.
- Добавьте в кастрюлю с тыквой сливки и перемешайте.
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Затем добавьте грибы с луком и готовьте без крышки около минуты.
- Готовую курицу с тыквой и грибами подавайте с любимыми гарнирами (например, картофелем или рисом).
Рецепт пирога с тыквой и яблоками
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 300 грамм муки;
– 150 грамм сахара;
– 180 миллилитров натурального йогурта;
– 4 яйца;
– 150 грамм сливочного масла;
– 300 грамм яблок;
– 400 грамм тыквы;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– специи: корица, ванильный сахар по вкусу.
Приготовление:
- Сливочное масло растопите в кастрюле и оставьте остывать.
- В миске взбейте миксером яйца с добавлением сахара.
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Затем в яичную смесь добавьте часть муки, растопленное масло, йогурт, 2 чайные ложки разрыхлителя и 2 чайные ложки ванильного сахара. Ингредиенты кропотливо перемешать миксером.
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Затем в массу порциями всыпьте оставшуюся муку, продолжайте перемешивать массу.
- Тыкву разрежьте пополам, очистите от семян и волокнистых частей, тщательно вымойте и очистите от кожуры.
- Очищенную тыкву натрите на крупной терке.
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Добавить в тесто тыкву и тщательно перемешайте ложкой.
- Противень застелите бумагой для выпечки и выложите в него тыквенный пирог.
- Яблоки помойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте ломтиками толщиной около 5 миллиметров.
- Поверх теста разложите ломтики яблок и немного посыпьте корицей.
- Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут (до сухой зубочистки).
- Спеченный пирог следует вынуть из духовки и оставить, чтобы остыл..
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