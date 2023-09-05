Осінь дарує можливість вирушити у захоплюючу кулінарну подорож та познайомимось із чудовим світом гарбуза та його варіантами в приготуванні. Познайомтеся із трьома креативними рецептами, що дозволять вам витягнути максимум смаку із цього осіннього скарбу.
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Салат з гарбуза
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Особливий салат / Фото fajnegotowanie
Приготування:
- Гарбуз помийте і наріжте скибочками.
- На деку змішайте гарбуз, 2 столові ложки оливкової олії, мед, чебрець і щедру щіпку солі.
- Перекладіть в духовку і запікайте 20 хвилин.
- Вийміть з духовки, додайте інжир і перемішайте. Поставте в духовку і запікайте ще 10-15 хвилин, поки інжир не закарамелізується.
- У мисці змішайте решту оливкової олії, лимонний сік, яблучний оцет, прованські трави, щіпку солі та перцю.
- Киньте руколу у велику миску та посипте запеченим гарбузом та інжиром. Зверху покришіть фету і посипте зернами граната.
- Подавайте із заправкою.
Рецепт курки з гарбузом
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Просто насолода / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Курячу грудку очистіть, помийте і наріжте тонкими скибочками. Приправте м’ясо до смаку сіллю і перцем.
- Потім обваляйте м'ясо в пшеничному борошні.
- Наріжте кубиками гарбуз. Печериці наріжте пластинками. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками.
- Розігрійте одну столову ложку олії в каструлі і обсмажте курку з кожного боку приблизно по 2 хвилини до злегка золотистого кольору. Після закінчення цього часу вийміть курку на тарілку.
- Потім налийте в каструлю ще одну столову ложку олії, додайте гриби та цибулю та обсмажуйте на сильному вогні приблизно 2 хвилини. Потім прибрати продукти в окрему тарілку.
- Додайте в сковороду ще одну столову ложку олії, всипте туди шматки гарбуза і додайте щіпку солі. Смажте гарбуз приблизно 3 хвилини.
- Після закінчення цього часу додайте в каструлю обсмажене куряче філе.
- Гарячий бульйон влийте в каструлю з гарбузом і доведіть до кипіння. Варіть гарбуз на середньому вогні приблизно 3 хвилини.
- Додайте в каструлю з гарбузом вершки і перемішайте.
- Потім додайте гриби з цибулею і готуйте без кришки близько хвилини.
- Готову курку з гарбузом і грибами подавайте з улюбленими гарнірами (наприклад, картоплею або рисом).
Рецепт пирога з гарбузом та яблука
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Особливий десерт / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Вершкове масло розтопіть в каструлі і залиште остигати.
- У мисці збийте міксером яйця з додаванням цукру.
- Потім до яєчної суміші додайте частину борошна, розтоплене масло, йогурт, 2 чайні ложки розпушувача та 2 чайні ложки ванільного цукру. Інгредієнти ретельно перемішати міксером.
- Потім в масу порціями всипте борошно, що залишилося, продовжуйте перемішувати масу.
- Гарбуз розріжте навпіл, очистіть від насіння і волокнистих частин, ретельно вимийте і очистіть від шкірки.
- Очищений гарбуз натріть на крупній тертці.
- Додати в тісто гарбуз і ретельно перемішайте ложкою.
- Деко застеліть папером для випічки і викладіть в нього гарбузовий пиріг.
- Яблука помийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте скибочками товщиною близько 5 міліметрів.
- Поверх тіста розкладіть скибочки яблук і трохи посипте корицею.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 50 хвилин (до сухої зубочистки).
- Спечений пиріг слід вийняти з духовки і залишити, щоб охолонув.