Осінь дарує можливість вирушити у захоплюючу кулінарну подорож та познайомимось із чудовим світом гарбуза та його варіантами в приготуванні. Познайомтеся із трьома креативними рецептами, що дозволять вам витягнути максимум смаку із цього осіннього скарбу.

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Салат з гарбуза

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Особливий салат / Фото fajnegotowanie

Інгредієнти:

– 400 грамів гарбуза;

– 75 мілілітрів оливкової олії;

– 2 столові ложки меду;

– 15 грамів чебрецю;

– 5 свіжих інжирів;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 30 мілілітрів яблучного оцету;

– 250 грамів руколи;

– 100 грамів фети;

– 85 грамів гранати;

– спеції: сіль, перець, прованські трави.

Приготування:

Гарбуз помийте і наріжте скибочками.

На деку змішайте гарбуз, 2 столові ложки оливкової олії, мед, чебрець і щедру щіпку солі.

Перекладіть в духовку і запікайте 20 хвилин.

Вийміть з духовки, додайте інжир і перемішайте. Поставте в духовку і запікайте ще 10-15 хвилин, поки інжир не закарамелізується.

У мисці змішайте решту оливкової олії, лимонний сік, яблучний оцет, прованські трави, щіпку солі та перцю.

Киньте руколу у велику миску та посипте запеченим гарбузом та інжиром. Зверху покришіть фету і посипте зернами граната.

Подавайте із заправкою.

Рецепт курки з гарбузом

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Просто насолода / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 400 грамів курячих грудок без шкіри;

– 450 грамів гарбуза;

– 10 великих шампіньйонів;

– 1 цибуля;

– 30 грамів борошна;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– пів склянки вершки 30%;

– 500 грамів курячого бульйону;

– спеції: сіль, перець, свіжа петрушка до смаку.

Приготування:

Курячу грудку очистіть, помийте і наріжте тонкими скибочками. Приправте м’ясо до смаку сіллю і перцем.

Потім обваляйте м'ясо в пшеничному борошні.

Наріжте кубиками гарбуз. Печериці наріжте пластинками. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками.

Розігрійте одну столову ложку олії в каструлі і обсмажте курку з кожного боку приблизно по 2 хвилини до злегка золотистого кольору. Після закінчення цього часу вийміть курку на тарілку.

Потім налийте в каструлю ще одну столову ложку олії, додайте гриби та цибулю та обсмажуйте на сильному вогні приблизно 2 хвилини. Потім прибрати продукти в окрему тарілку.

Додайте в сковороду ще одну столову ложку олії, всипте туди шматки гарбуза і додайте щіпку солі. Смажте гарбуз приблизно 3 хвилини.

Після закінчення цього часу додайте в каструлю обсмажене куряче філе.

Гарячий бульйон влийте в каструлю з гарбузом і доведіть до кипіння. Варіть гарбуз на середньому вогні приблизно 3 хвилини.

Додайте в каструлю з гарбузом вершки і перемішайте.

Потім додайте гриби з цибулею і готуйте без кришки близько хвилини.

Готову курку з гарбузом і грибами подавайте з улюбленими гарнірами (наприклад, картоплею або рисом).

Рецепт пирога з гарбузом та яблука

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 4

Особливий десерт / Фото fajne gotowanie

Інгредієнти:

– 300 грамів борошна;

– 150 грамів цукру;

– 180 мілілітрів натурального йогурту;

– 4 яйця;

– 150 грамів вершкового масла;

– 300 грамів яблук;

– 400 грамів гарбуза;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– спеції: кориця, ванільний цукор до смаку.

Приготування:

Вершкове масло розтопіть в каструлі і залиште остигати.

У мисці збийте міксером яйця з додаванням цукру.

Потім до яєчної суміші додайте частину борошна, розтоплене масло, йогурт, 2 чайні ложки розпушувача та 2 чайні ложки ванільного цукру. Інгредієнти ретельно перемішати міксером.

Потім в масу порціями всипте борошно, що залишилося, продовжуйте перемішувати масу.

Гарбуз розріжте навпіл, очистіть від насіння і волокнистих частин, ретельно вимийте і очистіть від шкірки.

Очищений гарбуз натріть на крупній тертці.

Додати в тісто гарбуз і ретельно перемішайте ложкою.

Деко застеліть папером для випічки і викладіть в нього гарбузовий пиріг.

Яблука помийте, очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте скибочками товщиною близько 5 міліметрів.

Поверх тіста розкладіть скибочки яблук і трохи посипте корицею.

Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 50 хвилин (до сухої зубочистки).

Спечений пиріг слід вийняти з духовки і залишити, щоб охолонув.

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