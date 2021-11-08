Как вкусно приготовить тыкву: рецепт с медом и розмарином в духовке
8 ноября 2021 , 21:20Читати новину українською
Источник:инстаграмм Яны Станишевской
Осень – сезон тыквы. Хотя не все ее любят готовить, а еще больше есть, но это очень питательный и диетический продукт. Мы подготовили для вас рецепт карамелизированной тыквы, по которому готовит украинский блогер Яна Станишевская. Вам понравится результат!
Карамелизованная тыква прекрасно подойдет к мясу или блюду из птицы. Также приготовленная тыква по этому рецепту может заменить полноценный гарнир к любому блюду.
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Рецепт карамелизированной тыквы
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Карамелизированная тыква / Фото Яны Станишевской
– 1 тыква;
– 2 ст. л. меда;
– 2 ст. л. оливкового масла;
– 2 ст. л. пекана;
– 1 ст. л. любимых специй (розмарин и тимьян);
– 1 ст. л. дижонской горчицы;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разрежьте тыкву пополам и извлеките семена. Срежьте кожуру.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте тыкву в течение 20 минут.
- Достаньте тыкву из духовки и оставьте на 5 минут. Острым ножом сделайте на тыкве поперечные надрезы. Важно не разрезать ее полностью.
- Для приготовления маринада смешайте растительное масло, горчицу, мед, специи, соль и черный молотый перец. Перемешайте ингредиенты до однородной смеси.
- Полученным маринадом смажьте тыкву.
- Выложите ее на противень и влейте туда ¼ воды (от общего объема противня).
- Снова выпекайте тыкву в духовке при температуре 200 градусов, но теперь только 15 минут. Повторите процесс смазки тыквы маринадом снова, влейте воду. Посыпьте тыкву измельченным пеканом. Отправьте выпекаться в духовку на 15 минут.
- Карамелизированная тыква готова. Приятного аппетита!