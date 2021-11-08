Как вкусно приготовить тыкву: рецепт с медом и розмарином в духовке

8 ноября 2021 , 21:20
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Источник:

инстаграмм Яны Станишевской

Осень – сезон тыквы. Хотя не все ее любят готовить, а еще больше есть, но это очень питательный и диетический продукт. Мы подготовили для вас рецепт карамелизированной тыквы, по которому готовит украинский блогер Яна Станишевская. Вам понравится результат!

Карамелизованная тыква прекрасно подойдет к мясу или блюду из птицы. Также приготовленная тыква по этому рецепту может заменить полноценный гарнир к любому блюду.

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Рецепт карамелизированной тыквы

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Карамелизированная тыква / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
– 1 тыква;
– 2 ст. л. меда;
– 2 ст. л. оливкового масла;
– 2 ст. л. пекана;
– 1 ст. л. любимых специй (розмарин и тимьян);
– 1 ст. л. дижонской горчицы;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Разрежьте тыкву пополам и извлеките семена. Срежьте кожуру.
  2. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте тыкву в течение 20 минут.
  3. Достаньте тыкву из духовки и оставьте на 5 минут. Острым ножом сделайте на тыкве поперечные надрезы. Важно не разрезать ее полностью.
  4. Для приготовления маринада смешайте растительное масло, горчицу, мед, специи, соль и черный молотый перец. Перемешайте ингредиенты до однородной смеси.
  5. Полученным маринадом смажьте тыкву.
  6. Выложите ее на противень и влейте туда ¼ воды (от общего объема противня).
  7. Снова выпекайте тыкву в духовке при температуре 200 градусов, но теперь только 15 минут. Повторите процесс смазки тыквы маринадом снова, влейте воду. Посыпьте тыкву измельченным пеканом. Отправьте выпекаться в духовку на 15 минут.
  8. Карамелизированная тыква готова. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак