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Не пропустите Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей

Рецепт салата с тунцом и капустой

Порций: 2

Время: 15 минут

Легко и вкусно / Фото Pixabay

Ингредиенты:

  • 200 – 250 граммов консервированного тунца;
  • 1½ стакана консервированной кукурузы;
  • ½ кочана пекинской капусты;
  • ½ красной луковицы;
  • 2 свежих огурца (или помидора);
  • стакана несладкого нежирного йогурта;
  • 1 чайная ложка горчицы;
  • 2 десертные ложки сока лайма;
  • 2 зубчика чеснока;
  • щепотка сахара;
  • соль – по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Крупно шинкуем пекинскую капусту и огурец.
  2. Мелко нарезаем лук.
  3. Тунец разминаем вилкой.
  4. Все эти ингредиенты смешиваем, добавляем к ним кукурузу.
  5. Для соуса чеснок измельчаем, растираем с сахаром и солью и смешиваем с соком лайма и йогуртом.
  6. Выкладываем салат в тарелки и поливаем каждую порцию соусом.

Приятного аппетита!