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Рецепт салата с тунцом и капустой
Порций: 2
Время: 15 минут
Легко и вкусно / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 200 – 250 граммов консервированного тунца;
- 1½ стакана консервированной кукурузы;
- ½ кочана пекинской капусты;
- ½ красной луковицы;
- 2 свежих огурца (или помидора);
- ⅔ стакана несладкого нежирного йогурта;
- 1 чайная ложка горчицы;
- 2 десертные ложки сока лайма;
- 2 зубчика чеснока;
- щепотка сахара;
- соль – по вашему вкусу.
Приготовление:
- Крупно шинкуем пекинскую капусту и огурец.
- Мелко нарезаем лук.
- Тунец разминаем вилкой.
- Все эти ингредиенты смешиваем, добавляем к ним кукурузу.
- Для соуса чеснок измельчаем, растираем с сахаром и солью и смешиваем с соком лайма и йогуртом.
- Выкладываем салат в тарелки и поливаем каждую порцию соусом.
Приятного аппетита!