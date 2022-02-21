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Не пропустіть Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Рецепт салату з тунцем та капустою

Порцій: 2

Час: 15 хвилин

Легко та смачно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 200 – 250 грамів консервованого тунця;
  • 1½ склянки консервованої кукурудзи;
  • ½ качана пекінської капусти;
  • ½ червоної цибулини;
  • 2 свіжих огірки (або помідори);
  • ⅔ склянки несолодкого нежирного йогурту;
  • 1 чайна ложка гірчиці;
  • 2 десертні ложки соку лайма;
  • 2 зубчики часнику;
  • дрібка цукру;
  • сіль – на ваш смак.

Приготування:

  1. Грубо шаткуємо пекінську капусту та огірок.
  2. Дрібно нарізаємо цибулю.
  3. Тунець розминаємо виделкою.
  4. Усі ці продукти змішуємо й додаємо до них кукурудзу.
  5. Для соусу часник подрібнюємо, розтираємо з цукром та сіллю й змішуємо з соком лайма та йогуртом.
  6. Викладаємо салат до тарілок і поливаємо кожну порцію соусом.

Смачного!