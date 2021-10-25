Ежегодно 25 октября мир отмечает аппетитный праздник – Всемирный день макарон. Начали его праздновать на Римском конгрессе производителей пасты в 1995 году. Макароны – это очень давнее изделие, упоминания о котором можно найти еще в стенах египетских пирамид. Однако чаще всего блюда из макаронных изделий ассоциируются с солнечной Италией.

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Итальянская паста – одно из самых известных семейных блюд, рецепты которых передаются поколениями. Ниже – рецепты карбонары и лазаньи, паст, которые завоевали наибольшую популярность.

Рецепт карбонары

Карбонара – это известная кулинарная классика, которая готовится из спагетти и бекона.

Время: 1 час

Порций: 2

Итальянская классика / Фото unsplash

Ингредиенты:

2 желтка ;

100 грамм бекона ;

150 грамм спагетти ;

2 зубчика чеснока ;

2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки ;

30 грамм сыра пармезан ;

соль и свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Отварите макароны аль денте в подсоленной воде. В глубокой миске взбейте желтки с солью. Положите нарезанный кубиками бекон на сковороду и обжарьте его на медленном огне несколько минут, пока он слегка не подрумянится. Добавьте натертый чеснок и измельченную петрушку и обжарьте еще несколько секунд. Сыр натрите на мелкой терке. Соедините готовые спагетти с беконом. Полейте макароны взбитыми желтками, сыром и тщательно перемешайте. Желтки с сыром должны создать сливочный соус и лишь немного загустеть от горячей пасты. Подавайте с посыпанным сверху сыром или свежей петрушкой.

Эта паста очень универсальна, она легко сочетается со многими ингредиентами – часто добавляются грибы , бекон, курица , ветчина , сливки , молоко , зелень и другие компоненты.

Рецепт лазаньи

Традиционное блюдо итальянской кухни, приготовленное из слоев теста. Начинка может быть разнообразной – от мясного фарша до шпината и помидоров. Это чрезвычайно древнее блюдо, первые упоминания о котором датированы XIV веком. Согласно найденным рецептам, в средневековье письма теста отваривали в кипятке и пеекладывали слоями с тертым сыром из добавлением специй.

Время: 1 час

Порций: 4

Замечательный семейный ужин / Фото unsplash

Ингредиенты:

600 грамм свиного фарша ;

600 грамм соуса болоньезе ;

60 грамм сливочного масла;

1/2 столовой ложки пшеничной муки;

2 столовые ложки оливкового масла ;

750 миллилитров молока;

10 листов лазаньи ;

500 грамм твердого сыра.

Приготовление: