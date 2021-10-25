Ежегодно 25 октября мир отмечает аппетитный праздник – Всемирный день макарон. Начали его праздновать на Римском конгрессе производителей пасты в 1995 году. Макароны – это очень давнее изделие, упоминания о котором можно найти еще в стенах египетских пирамид. Однако чаще всего блюда из макаронных изделий ассоциируются с солнечной Италией.
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Итальянская паста – одно из самых известных семейных блюд, рецепты которых передаются поколениями. Ниже – рецепты карбонары и лазаньи, паст, которые завоевали наибольшую популярность.
Рецепт карбонары
Карбонара – это известная кулинарная классика, которая готовится из спагетти и бекона.
Время: 1 час
Порций: 2
Итальянская классика / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 2 желтка;
- 100 грамм бекона;
- 150 грамм спагетти;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;
- 30 грамм сыра пармезан;
- соль и свежемолотый черный перец.
Приготовление:
- Отварите макароны аль денте в подсоленной воде.
- В глубокой миске взбейте желтки с солью.
- Положите нарезанный кубиками бекон на сковороду и обжарьте его на медленном огне несколько минут, пока он слегка не подрумянится. Добавьте натертый чеснок и измельченную петрушку и обжарьте еще несколько секунд.
- Сыр натрите на мелкой терке. Соедините готовые спагетти с беконом.
- Полейте макароны взбитыми желтками, сыром и тщательно перемешайте.
- Желтки с сыром должны создать сливочный соус и лишь немного загустеть от горячей пасты.
- Подавайте с посыпанным сверху сыром или свежей петрушкой.
Рецепт лазаньи
Традиционное блюдо итальянской кухни, приготовленное из слоев теста. Начинка может быть разнообразной – от мясного фарша до шпината и помидоров. Это чрезвычайно древнее блюдо, первые упоминания о котором датированы XIV веком. Согласно найденным рецептам, в средневековье письма теста отваривали в кипятке и пеекладывали слоями с тертым сыром из добавлением специй.
Время: 1 час
Порций: 4
Замечательный семейный ужин / Фото unsplash
Ингредиенты:
- 600 грамм свиного фарша;
- 600 грамм соуса болоньезе;
- 60 грамм сливочного масла;
- 1/2 столовой ложки пшеничной муки;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 750 миллилитров молока;
- 10 листов лазаньи;
- 500 грамм твердого сыра.
Приготовление:
- В сотейник положить сливочное масло и растопить. Постепенно добавлять муку и размешивать так, чтобы не оставалось комочков.
- Влить к муке молоко. Уменьшить огонь и томить до кремообразной консистенции.
- На сковороде разогреть оливковое масло и добавьте мясной фарш. Фарш жарить до полуготовности.
- Влить в него соус болоньезе, посолить и поперчить по своему вкусу.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Форму смазать сливочным маслом. На дно вылить немного соуса бешамель и выложить листы лазаньи. Следующий слой - это фарш, а на него сикладаемо натертый сыр. Затем выкладываем соус бешамель.
- Соуса нужно выкладывать столько, сколько необходимо, на ваш взгляд, чтобы лазанья получилась сочной. Поверх соуса выложить сухие листы лазаньи. Повторить процедуру.
- Последний слой листов промазать соусом бешамель и сверху щедро засыпать сыром. Дать постоять 7 – 10 минут. Затем запекать в духовке в течение 30 минут.