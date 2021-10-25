Вкусно и сочно: подборка самых известных паст мира, которые любят все

25 октября 2021 , 13:30
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Источник:

24 канал

Блюда из макаронных изделий – это практически всегда уютные семейные ужины или приятные посиделки с друзьями. Вкусные рецепты известных паст уже давно стали мировыми хитами и звездами любого застолья.

Ежегодно 25 октября мир отмечает аппетитный праздник – Всемирный день макарон. Начали его праздновать на Римском конгрессе производителей пасты в 1995 году. Макароны – это очень давнее изделие, упоминания о котором можно найти еще в стенах египетских пирамид. Однако чаще всего блюда из макаронных изделий ассоциируются с солнечной Италией.

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Итальянская паста – одно из самых известных семейных блюд, рецепты которых передаются поколениями. Ниже – рецепты карбонары и лазаньи, паст, которые завоевали наибольшую популярность.

Рецепт карбонары

Карбонара – это известная кулинарная классика, которая готовится из спагетти и бекона.

Время: 1 час
Порций: 2

Итальянская классика / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 2 желтка;
  • 100 грамм бекона;
  • 150 грамм спагетти;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;
  • 30 грамм сыра пармезан; 
  • соль и свежемолотый черный перец.

Приготовление:

  1. Отварите макароны аль денте в подсоленной воде.
  2. В глубокой миске взбейте желтки с солью.
  3. Положите нарезанный кубиками бекон на сковороду и обжарьте его на медленном огне несколько минут, пока он слегка не подрумянится. Добавьте натертый чеснок и измельченную петрушку и обжарьте еще несколько секунд.
  4. Сыр натрите на мелкой терке. Соедините готовые спагетти с беконом.
  5. Полейте макароны взбитыми желтками, сыром и тщательно перемешайте.
  6. Желтки с сыром должны создать сливочный соус и лишь немного загустеть от горячей пасты.
  7. Подавайте с посыпанным сверху сыром или свежей петрушкой.
Эта паста очень универсальна, она легко сочетается со многими ингредиентами – часто добавляются грибы, бекон, курица, ветчина, сливки, молоко, зелень и другие компоненты.

Рецепт лазаньи

Традиционное блюдо итальянской кухни, приготовленное из слоев теста. Начинка может быть разнообразной – от мясного фарша до шпината и помидоров. Это чрезвычайно древнее блюдо, первые упоминания о котором датированы XIV веком. Согласно найденным рецептам, в средневековье письма теста отваривали в кипятке и пеекладывали слоями с тертым сыром из добавлением специй.

Время: 1 час
Порций: 4

Замечательный семейный ужин / Фото unsplash

Ингредиенты:

  • 600 грамм свиного фарша;
  • 600 грамм соуса болоньезе;
  • 60 грамм сливочного масла;
  • 1/2 столовой ложки пшеничной муки;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 750 миллилитров молока;
  • 10 листов лазаньи;
  • 500 грамм твердого сыра.

Приготовление:

  1. В сотейник положить сливочное масло и растопить. Постепенно добавлять муку и размешивать так, чтобы не оставалось комочков.
  2. Влить к муке молоко. Уменьшить огонь и томить до кремообразной консистенции.
  3. На сковороде разогреть оливковое масло и добавьте мясной фарш. Фарш жарить до полуготовности.
  4. Влить в него соус болоньезе, посолить и поперчить по своему вкусу.
  5. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму смазать сливочным маслом. На дно вылить немного соуса бешамель и выложить листы лазаньи. Следующий слой - это фарш, а на него сикладаемо натертый сыр. Затем выкладываем соус бешамель.
  6. Соуса нужно выкладывать столько, сколько необходимо, на ваш взгляд, чтобы лазанья получилась сочной. Поверх соуса выложить сухие листы лазаньи. Повторить процедуру.
  7. Последний слой листов промазать соусом бешамель и сверху щедро засыпать сыром. Дать постоять 7 – 10 минут. Затем запекать в духовке в течение 30 минут.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська