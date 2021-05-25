У ХХ столітті, за радянських часів, в Україні користувалася популярністю міська та інтернаціональна кухня: культовий салат "Олів'є" з вареною ковбасою, котлети, тефтелі (переважно свинячі та яловичі), відбивні із жорсткого магазинного м'яса, їстівності якому надавав молоток. А також – простенькі підливи, супи з курки, чахохбілі, плов, пельмені, сосиски, пиріжки з лівером, заливне з язика, курча табака... Коронною стравою на столі було м'ясо по-французьки – спрощений варіант Veau Orloff (телятини по-орловськи). Запікали його не під "буржуазним" соусом бешамель, як того вимагала оригінальна рецептура, а з майонезом, який тоді випускався у стандартних 200-грамових баночках.

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Потім був період тотального дефіциту 1990-х, після якого щоденний раціон українців вкотре зазнав істотних змін. Добираючи продукти харчування, окрім ціни, споживач почав зважати також на їхню корисність. Свинина коштувала доволі дорого, та й ні для кого не було секретом, що це - доволі жирний вид м'яса, тож вона поволі почала відходити на другий план. Чільне місце у раціоні людей посіла курятина – смачна, дієтична (і при цьому поживна) та недорога. Інші види білого й червоного м'яса конкуренцію курятині не склали. Не тільки через ціну - складні рецепти з книг на кулінарні експерименти пересічних українців не надихали.

Курятина – смачна, дієтична (і при цьому поживна) та недорога / Фото Shutterstock

Виробництво птиці у світі останні 60 років зростає – відповідно до попиту на біле м'ясо. І сьогодні лідером за обсягом споживання в багатьох країнах, у тому числі в Україні, є курятина. Порівняно з 2008 роком споживання м'яса курки українцями зросло з 23 до 25 кілограмів на особу на рік. Свинини ми з'їдаємо близько 15 кілограмів на рік, яловичини й телятини – 8 кілограмів. Інші види м'яса (індичатину, кролятину, качатину, гусятину, баранину, м'ясо нутрій та конину) українці купують доволі рідко. Тож зосередимося на найпопулярніших у нас видах м'яса.

Перед свининою, яловичиною та телятиною курятина має три безперечні переваги. Вона:

дієтична,

дешевша,

універсальна.

Розгляньмо кожен із цих пунктів окремо.

Користь для здоров'я

І свинина, і яловичина належать до категорії червоного м'яса, а курятина – до птиці, тобто до білого. Червоне м'ясо, на відміну від білого, не рекомендується для щоденного споживання. Його надлишок у раціоні (особливо в разі приготування з великою кількістю жиру) підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу, колоректального раку та загалом імовірність передчасної смерті. Щоб звести ризики до мінімуму, фахівці радять віддавати перевагу телятині й кролятині, готувати їх у здоровий спосіб (варити, готувати на парі та у власному соку) і подавати з овочами, багатими на клітковину.

Біле м'ясо, у тому числі курятину, можна споживати щодня.

Якісну курятину можна споживати щодня / Фото Shutterstock

М'ясо, як відомо, білковий продукт. А білки є будівельним матеріалом для нашого тіла: м'язів, внутрішніх органів, кісток, шкіри – словом, до кінчиків волосся та нігтів. Складається цей будматеріал із 22 амінокислот. І, щоб справно функціонувати, організм потребує всіх 22-х. Дев'ять із них він не здатен самостійно синтезувати, а тому вони мають надходити з їжею – як рослинного (бобовими, цільними злаками, горіхами, деякими фруктами), так і тваринного походження (молочними та кисломолочними продуктами, яйцями, рибою та м’ясом).

Рослинні білки є неповноцінними, тобто в їхньому складі відсутня хоча б одна незамінна амінокислота: у кіноа, приміром, їх дев'ять, а в гречці – вісім. Крім того, більшість продуктів тваринного походження багаті на гемове залізо та засвоювану форму вітаміну В12, тим часом продукти рослинного походження цих нутрієнтів не містять.

Отже, на білки багаті й свинина, і яловичина з телятиною, і курятина. Чому ж тоді є сенс віддавати перевагу останній? Насамперед, тому, що куряче м'ясо порівняно з іншими видами м'яса містить більше білків і водночас менше жиру (передусім, шкідливих насичених жирних кислот).

Важливо також те, що білки з м'яса птиці легко засвоюються, не обтяжуючи травну та сечовидільну системи.

Ціна

Вартість продуктів харчування в Україні невпинно зростає, а от зарплати за цінами, на жаль, не встигають. Частка від заробленого, яку українці витрачають на харчування, – найвища в Європі.

З курятини можна приготувати безліч страв / Фото Shutterstock

За співвідношенням витрат на продовольчі продукти та сукупним сімейним доходом у рейтингу Міністерства сільського господарства США, Україна посідає 93-є місце зі 100. На їжу середньостатистична українська родина витрачає понад 42% свого бюджету, тоді як:

американська, канадська чи британська – менш ніж 10%;

німецька, голландська чи південнокорейська – до 15%;

польська, угорська чи болгарська – від 16 до 25%.

Тож не дивно, що українським сім'ям доводиться метикувати, як зекономити так, щоб економія була у гривнях, а не на здоров'ї.

Проаналізуймо ціни за лютий 2021-го:

кілограм свинини коштував у середньому 115 гривень 30 копійок;

яловичини – 154;

курятини (філе) – 97 гривень 40 копійок.

Тобто, віддаючи перевагу курятині, лише на одному кілограмі м'яса споживач економив майже від 18 до більш як 55 гривень. За місяць набігала чималенька сума, яку можна було витратити на інші складові здорового меню: рибу, горіхи, свіжі фрукти.

Універсальність

Сьогодні українці прагнуть харчуватися різноманітно, а тому міксують традиційну українську кухню, адаптовані під сучасні реалії "бабусині" рецепти з європейською, американською та азійською кухнями. Тож, опинившись біля вітрини з яловичою чи свинячою вирізкою або ж курячим філе, ми обираємо те м'ясо, з якого можна приготувати будь-яку страву – залежно від настрою та часу, який можемо присвятити кулінарії. І у більшості випадків це – курятина.

Смачний борщ можна приготувати й на курці. Так само як із курячого філе – ароматну ковбаску. А от легкі котлетки для тих, хто дбає про тонку талію чи рельєфні м'язи, навіть на парі зі свинини не вийдуть. Не вдасться здивувати гостей і класичним "Цезарем" ресторанного рівня: свинина для цього салату надто груба, хоча варіації з нею також мають своїх шанувальників.

Курятину можна поєднувати з багатьма приправами й маринадами, готувати як основну страву, так і на закуску, подавати в гарячому й холодному вигляді.

Тож з огляду на користь, яке воно приносить здоров'ю, доступну ціну і можливість приготувати безліч страв (від повсякденних до святкових), не дивно, що куряче м'ясо міцно закріпилося у раціоні українців…

Куряче м'ясо міцно закріпилося у раціоні українців / Фото Shutterstock

Безумовним плюсом курки є й те, що вона продається як цілою тушкою, так і порційно (окремо – стегна, окремо – крильця тощо), Можна купити ту частину, яка найбільше підходить до страви, яку ви плануєте приготувати. А це дає змогу уникати небажаного заморожування.

Крім того, курка готується швидше, аніж інші види птиці (качатина чи гусятина), не кажучи вже про червоне м'ясо.

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Про це можемо лише гадати. Якщо не трапиться якихось глобальних катаклізмів, маємо надію, що наші нащадки відповідально ставитимуться до свого раціону. Пандемія COVID-19 показала, наскільки вразливим є наше здоров'я. На людство чекає ще багато викликів, тож здоров'я залишатиметься для нього пріоритетом номер один.

Уже сьогодні очевидно, що тренд здорового способу життя популярності не втратить. Так само, як і тренд економії часу. Навпаки, дедалі більше людей надаватиме перевагу здоровим продуктам і дедалі менше знайдеться охочих провести пів дня біля плити. Курятина підходить і тим, і тим, адже є не тільки надзвичайно поживною, а й простою у приготуванні, тож обсяги її виробництва зростатимуть у цілому світі, і в Україні зокрема.