Квашеную капусту можно подавать как отдельное блюдо и добавлять в пирожки, пироги, вареники. И она никогда не приедается!

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Рецепт квашеной капусты

Время: 3 дня

3 дня Порции: 1



Квашеная капуста / Фото Кулинарные рецепты мира

Ингредиенты:

– 2 – 3 кг белокочанной капусты;

– 150 г моркови;

– 2 лавровых листа;

– 6 горошин душистого перца;

– 1,5 ст. л. соли;

– 1,5 ст. л. сахара;

– 1 л воды.

Приготовление:

Тщательно помойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.



Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.



Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листочки и все тщательно перемешайте.



Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку. Для приготовления рассола соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться. Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте. В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал. На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник.

Приятного аппетита!