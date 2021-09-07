Квашеную капусту можно подавать как отдельное блюдо и добавлять в пирожки, пироги, вареники. И она никогда не приедается!

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Рецепт квашеной капусты

  • Время: 3 дня
  • Порции: 1


Квашеная капуста / Фото Кулинарные рецепты мира

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.


Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

  1. Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.


Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

  1. В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листочки и все тщательно перемешайте.


Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

  1. Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку.
  2. Для приготовления рассола соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться.
  3. Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте.
  4. В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал.
  5. На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник.

Приятного аппетита!