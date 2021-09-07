Квашену капусту можна подавати як окрему страву й додавати до пиріжків, пирогів, вареників. І вона ніколи не набридає!

Читайте також Більшість українців і гадки не мають, що вони їдять, – Олена Косюк

Рецепт квашеної капусти

  • Час: 3 дні
  • Порції: 1


Квашена капуста / Фото Кулінарні рецепти світу

Приготування:

  1. Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.


Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти

  1. Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.


Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти

  1. У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.


Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти

  1. Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.
  1. Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.
  1. Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.
  1. В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.
  1. На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.

Смачного!