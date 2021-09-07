Квашену капусту можна подавати як окрему страву й додавати до пиріжків, пирогів, вареників. І вона ніколи не набридає!

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Рецепт квашеної капусти

Час: 3 дні

3 дні Порції: 1



Квашена капуста / Фото Кулінарні рецепти світу

Інгредієнти:

– 2 – 3 кг білокачанної капусти;

– 150 г моркви;

– 2 лаврових листки;

– 6 горошин запашного перцю;

– 1,5 ст. л. солі;

– 1,5 ст. л. цукру;

– 1 л води.

Приготування:

Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.



Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти

Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.



Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти

У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.



Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти

Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.

Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.

Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.

В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.

На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.

Смачного!