Вкусно, как у бабушки: квашеная капуста на скорую руку
7 сентября 2021 , 19:22Читати новину українською
Источник:Лучшие рецепты
Квашеную капусту легко приготовит даже новичок. Всю работу сделает ферментация. А на вкус капуста будет, словно ее готовила ваша бабушка!
Квашеную капусту можно подавать как отдельное блюдо и добавлять в пирожки, пироги, вареники. И она никогда не приедается!
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Рецепт квашеной капусты
- Время: 3 дня
- Порции: 1
Квашеная капуста / Фото Кулинарные рецепты мира
– 2 – 3 кг белокочанной капусты;
– 150 г моркови;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– 1,5 ст. л. соли;
– 1,5 ст. л. сахара;
– 1 л воды.
Приготовление:
- Тщательно помойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.
Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты
- Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.
Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты
- В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листочки и все тщательно перемешайте.
Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты
- Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку.
- Для приготовления рассола соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться.
- Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте.
- В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал.
- На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник.
Приятного аппетита!