Вкусно, как у бабушки: квашеная капуста на скорую руку

7 сентября 2021 , 19:22
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Лучшие рецепты

Квашеную капусту легко приготовит даже новичок. Всю работу сделает ферментация. А на вкус капуста будет, словно ее готовила ваша бабушка!

Квашеную капусту можно подавать как отдельное блюдо и добавлять в пирожки, пироги, вареники. И она никогда не приедается!

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Рецепт квашеной капусты

  • Время: 3 дня
  • Порции: 1


Квашеная капуста / Фото Кулинарные рецепты мира

Ингредиенты:
– 2 – 3 кг белокочанной капусты;
– 150 г моркови;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– 1,5 ст. л. соли;
– 1,5 ст. л. сахара;
– 1 л воды.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и почистите морковь, натрите ее на грубой терке.


Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

  1. Капусту нашинкуйте мелко, можно использовать специальную шинковку.


Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

  1. В большой миске соедините морковь и капусту, добавьте перец, лавровые листочки и все тщательно перемешайте.


Приготовление квашеной капусты / Фото Лучшие рецепты

  1. Плотно вложите капусту в 3-х литровую банку.
  2. Для приготовления рассола соедините воду, соль и сахар. Доведите рассол до кипения и оставьте охлаждаться.
  3. Залейте капусту рассолом и оставьте в теплом месте.
  4. В процессе брожения капусту нужно прокалывать вилкой для выхода углекислого газа. Рекомендуем банку ставить в широкую емкость, чтобы рассол из банки не вытекал.
  5. На третий день квашеная капуста готова. Плотно закройте банку крышкой и отправьте на хранение в холодильник.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак