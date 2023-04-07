Как сделать идеальный печеный картофель: секрет в двух важных ингредиентах
7 апреля 2023, 16:16Читати новину українською
Источник:papilot
Трудно найти более вкусное блюдо, чем запеченный фаршированный картофель. Это очень аппетитная и сытная пища, которая не станет тяжёлым испытанием даже для новичков.
Нам нужно всего несколько вещей, чтобы приготовить идеальный печеный картофель. Следует добавить карамелизированный лук и ароматный сыр чеддер – и вкус блюда превратится в настоящий взрыв удовольствия.
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Рецепт запеченного картофеля с карамелизированным луком
Время: 40 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Разрежьте картофель пополам.
- Каждую половинку проколите вилкой в нескольких местах.
- Смажьте оливковым маслом и приправьте чабрецом, морской солью и перцем.
- Выложите картофель на противень. Выпекайте пятьдесят минут при 190 градусах.
- Обжарьте лук, посыпьте сахаром и полейте бальзамическим уксусом. Тушите лук до мягкости.
- Достаньте картофель из духовки.
- Когда остынет, заберите сердцевину и разомните.
- Добавьте в картофель чеддер, греческий йогурт и помидоры. Тщательно перемешайте.
- Получившуюся массу вылейте в картофельную кожуру и посыпьте ее моцареллой и чеддером, затем запекайте пол часа, пока она аппетитно не подрумянятся.
- Перед подачей посыпьте карамелизированным луком.