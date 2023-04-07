Нам потрібно всього кілька речей, щоб приготувати ідеальну печену картоплю. Варто додати карамелізовану цибулю та ароматний сир чеддер – і смак страви перетвориться на справжній вибух задоволення.

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Рецепт запеченої картоплі з карамелізованою цибулею

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Страва, яка вражає / Фото papilot

Приготування:

  • Розріжте картоплю навпіл.
  • Кожну половинку проколіть виделкою в кількох місцях.
  • Змастіть оливковою олією та приправте чебрецем, морською сіллю та перцем.
  • Викладіть картоплю на деко. Випікайте п'ятдесят хвилин при 190 градусах.
  • Обсмажте цибулю, посипте цукром і полийте бальзамічним оцтом. Тушкуйте цибулю до м’якості.
  • Дістаньте картоплю з духовки.
  • Коли вона охолоне, заберіть серцевину та розімніть.
  • Додайте до картоплі чеддер, грецький йогурт і помідори. Ретельно перемішайте.
  • Отриману масу вилийте на картопляну шкаралупу та посипте її моцарелою та чеддером, потім запікайте пів години, поки вони апетитно не підрум'яняться.
  • Перед подачею посипте карамелізованою цибулею.