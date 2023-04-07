Нам потрібно всього кілька речей, щоб приготувати ідеальну печену картоплю. Варто додати карамелізовану цибулю та ароматний сир чеддер – і смак страви перетвориться на справжній вибух задоволення.
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Рецепт запеченої картоплі з карамелізованою цибулею
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Страва, яка вражає / Фото papilot
Приготування:
- Розріжте картоплю навпіл.
- Кожну половинку проколіть виделкою в кількох місцях.
- Змастіть оливковою олією та приправте чебрецем, морською сіллю та перцем.
- Викладіть картоплю на деко. Випікайте п'ятдесят хвилин при 190 градусах.
- Обсмажте цибулю, посипте цукром і полийте бальзамічним оцтом. Тушкуйте цибулю до м’якості.
- Дістаньте картоплю з духовки.
- Коли вона охолоне, заберіть серцевину та розімніть.
- Додайте до картоплі чеддер, грецький йогурт і помідори. Ретельно перемішайте.
- Отриману масу вилийте на картопляну шкаралупу та посипте її моцарелою та чеддером, потім запікайте пів години, поки вони апетитно не підрум'яняться.
- Перед подачею посипте карамелізованою цибулею.