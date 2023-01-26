Взрывное сочетание мяса и овощей: рецепт особого немецкого рагу

26 января 2023, 19:05
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Источник:

The Spruce Eats

Рагу – одно из лучших горячих блюд, которое приходится по вкусу абсолютно всем. Сытное сочетание мяса и овощей – именно то, что нужно в прохладную зимнюю погоду.

Традиционный рецепт немецкого рагу – это сочетание томатного основания с фасолью, овощами и мясом. Вариаций мясного сочетания в блюде множество, но наибольшую популярность завоевали свинина и курятина.

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Подавать это рагу лучше всего с хлебом, солеными огурцами и салатом из капусты.

Рецепт немецкого рагу

Время: 55 минут

Порций: 8

Сытная еда для всей семьи / Фото The Spuce Eats

Ингредиенты:

  • 6 столовых ложек сливочного масла;
  • 1,5 стакана крупно нарезанного лука;
  • 3 – 4 зубчика измельченного чеснока;
  • 3 стакана нарезанного кубиками картофеля;
  • 1,5 стакана фасоли;
  • 2 стакана кукурузы;
  • 3 стакана куриного бульона;
  • банка нарезанных кубиками помидоров;
  • 1 стакан соуса барбекю;
  • соль, перец и специи по вкусу;
  • 2 стакана измельченной курятины;
  • 2 стакана измельченной вареной свинины.

Приготовление:

  1. В большой кастрюле топим масло, добавляем лук и готовим 3 минуты.
  2. Добавляем чеснок и готовим еще 1 минуту. Добавляем картофель, фасоль, помидоры, бульон и кукурузу, доводим до кипения.
  3. Накрываем крышкой, убавляем огонь и тушим 15 минут или немного дольше, пока картофель не станет мягким.
  4. Добавляем соус, мясо, солим, перчим и добавляем специи. Хорошо перемешиваем.
  5. Тушим под крышкой еще 15 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська