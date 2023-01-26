Взрывное сочетание мяса и овощей: рецепт особого немецкого рагу
26 января 2023, 19:05Читати новину українською
Источник:The Spruce Eats
Рагу – одно из лучших горячих блюд, которое приходится по вкусу абсолютно всем. Сытное сочетание мяса и овощей – именно то, что нужно в прохладную зимнюю погоду.
Традиционный рецепт немецкого рагу – это сочетание томатного основания с фасолью, овощами и мясом. Вариаций мясного сочетания в блюде множество, но наибольшую популярность завоевали свинина и курятина.
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Подавать это рагу лучше всего с хлебом, солеными огурцами и салатом из капусты.
Рецепт немецкого рагу
Время: 55 минут
Порций: 8
Сытная еда для всей семьи / Фото The Spuce Eats
Ингредиенты:
- 6 столовых ложек сливочного масла;
- 1,5 стакана крупно нарезанного лука;
- 3 – 4 зубчика измельченного чеснока;
- 3 стакана нарезанного кубиками картофеля;
- 1,5 стакана фасоли;
- 2 стакана кукурузы;
- 3 стакана куриного бульона;
- банка нарезанных кубиками помидоров;
- 1 стакан соуса барбекю;
- соль, перец и специи по вкусу;
- 2 стакана измельченной курятины;
- 2 стакана измельченной вареной свинины.
Приготовление:
- В большой кастрюле топим масло, добавляем лук и готовим 3 минуты.
- Добавляем чеснок и готовим еще 1 минуту. Добавляем картофель, фасоль, помидоры, бульон и кукурузу, доводим до кипения.
- Накрываем крышкой, убавляем огонь и тушим 15 минут или немного дольше, пока картофель не станет мягким.
- Добавляем соус, мясо, солим, перчим и добавляем специи. Хорошо перемешиваем.
- Тушим под крышкой еще 15 минут.
Приятного аппетита!