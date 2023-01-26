Традиційний рецепт німецького рагу – це поєднання томатної основи з квасолею, овочами та м'ясом. Варіацій м'ясного поєднання у страві є безліч, але найбільшу популярність здобули свинина та курятина.

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Подавати це рагу найкраще з хлібом, солоними огірками та салатом з капусти.

Рецепт німецького рагу

Час: 55 хвилин

Порцій: 8

Ситна їжа для усієї сім'ї / Фото The Spuce Eats

Інгредієнти:

6 столових ложок вершкового масла;

1,5 склянки крупно нарізаної цибулі;

3 – 4 зубчики подрібненого часнику;

3 склянки нарізаної кубиками картоплі;

1,5 склянки квасолі;

2 склянки кукурудзи;

3 склянки курячого бульйону;

банка нарізаних кубиками помідорів;

1 склянка соусу барбекю;

сіль, перець та спеції до смаку;

2 склянки подрібненої курятини;

2 склянки подрібненої вареної свинини.

Приготування:

У великій каструлі топимо масло, додаємо цибулю та готуємо 3 хвилини. Додаємо часник і готуємо ще 1 хвилину. Додаємо картоплю, квасолю, помідори, бульйон та кукурудзу, доводимо до кипіння. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та тушкуємо 15 хвилин або трішки довше, поки картопля не стане м'якою. Додаємо соус, м'ясо, солимо, перчимо та додаємо спеції. Добре перемішуємо. Тушкуємо під кришкою ще 15 хвилин.

Смачного!