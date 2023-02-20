Совсем скоро начинается Великий пост, так что хозяйки ищут новые блюда без мяса. Мы подготовили вам рецепт сытного супа со шпротами, который точно понравится.
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Рецепт супа со шпротами
Время: 1 час
Порции: 4
Готовим вкусный постный суп / Фото 1000 menu
Приготовление:
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Очистите картофель и порежьте большими кубиками. Переложите овощи в кипяченую воду и варите 5 – 7 минут.
- Очистите морковь и лук. Потрите морковь на мелкой терке, а лук мелко нашинкуйте. Обжаривайте овощи на сковороде с небольшим количеством масла в течение 3 минут.
- Болгарский перец порежьте небольшими кубиками. Добавьте в сковороду и обжаривайте еще в течение 3 минут вместе с овощами.
- Добавьте зажарку в кастрюлю с картофелем и положите туда лавровый лист.
- Промойте рис водой и добавьте его в кастрюлю. Варите до готовности.
- Со шпротов слейте лишнее масло и положите в суп. Доведите до кипения, проварите 5 минут и выключите. Добавьте зелень и специи.
Подавайте суп теплым, с кусочком хлеба. Приятного аппетита!
Автор: студентка ЛНУ имени И. Франка Соломия Борух