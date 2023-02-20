Зовсім скоро розпочинається Великий піст, тож господині шукають нові страви без м'яса. Ми підготували для вас рецепт ситного супу зі шпротами, який точно сподобається.
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Рецепт супу зі шпротами
Час: 1 година
Порції: 4
Готуємо смачний пісний суп / Фото 1000 menu
Приготування:
- Поставте каструлю з водою на вогонь. Почистьте картоплю та поріжте її великими кубиками. Перекладіть овочі у кип'ячену воду та варіть 5 – 7 хвилин.
- Почистьте моркву та цибулю. Потріть моркву на дрібній тертці, а цибулю дрібно наріжте. Обсмажуйте овочі на сковороді з невеликою кількістю олії протягом 3 хвилин.
- Болгарський перець наріжте невеликими кубиками. Додайте його в сковороду та обсмажуйте ще протягом 3 хвилин разом з овочами.
- Додайте засмажку в каструлю з картоплею та покладіть туди лавровий лист.
- Промийте водою рис та додайте його у каструлю. Варіть до готовності.
- Зі шпротів злийте зайву олію та покладіть у суп. Доведіть до кипіння, проваріть 5 хвилин та вимкніть. Додайте зелень та спеції.
Подавайте суп теплим, зі шматочком хліба. Смачного!
Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух