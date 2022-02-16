Это блюдо точно станет вашим фаворитом. Только представьте: ломтик белого хлеба с чесночком и расплавленным сыром... Уже текут слюнки? Так бегом на кухню – готовить!

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Рецепт чесночного хлеба с моцареллой и пармезаном

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1


Фото Café delites

Приготовление:

  1. Подготовьте противень для запекания, покройте его слоем пергамента и сбрызните маслом.


Фото Café delites

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  1. Смажьте ломтик хлеба тонким слоем масла, посыпьте мелко нарезанным чесноком.


Фото Café delites

  1. Затем ломтик посолите, посыпьте петрушкой, моцареллой и пармезаном.


Фото Café delites

  1. Подготовленный хлеб отправьте на 4 – 6 минут в духовку запекаться при режиме "конвекция". Ориентируйтесь на сыр: он должен расплавиться и подрумяниться.

Приятного аппетита!