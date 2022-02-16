Это блюдо точно станет вашим фаворитом. Только представьте: ломтик белого хлеба с чесночком и расплавленным сыром... Уже текут слюнки? Так бегом на кухню – готовить!
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Рецепт чесночного хлеба с моцареллой и пармезаном
- Время: 15 минут
- Порции: 1
Фото Café delites
Приготовление:
- Подготовьте противень для запекания, покройте его слоем пергамента и сбрызните маслом.
Фото Café delites
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Смажьте ломтик хлеба тонким слоем масла, посыпьте мелко нарезанным чесноком.
Фото Café delites
- Затем ломтик посолите, посыпьте петрушкой, моцареллой и пармезаном.
Фото Café delites
- Подготовленный хлеб отправьте на 4 – 6 минут в духовку запекаться при режиме "конвекция". Ориентируйтесь на сыр: он должен расплавиться и подрумяниться.
Приятного аппетита!