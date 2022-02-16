Ця страва точно стане вашим фаворитом. Лишень уявіть: скибочка білого хліба з часничком та розплавленим сиром... Уже потекла слинка? То хутчіш на кухню – готувати!

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Рецепт часникового хліба з моцарелою та пармезаном

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1


Фото Café delites

Приготування:

  1. Застеліть деко пергаментом і скропіть його олією.


Фото Café delites

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Змастіть скибку хліба тонким шаром масла, посипте подрібненим часником.


Фото Café delites

  1. Далі скибку посоліть, присипте петрушкою, моцарелою та пармезаном.


Фото Café delites

  1. Підготовлений хліб відправте на 4 – 6 хвилин до духовки запікатися в режимі "конвекція". Орієнтуйтеся на сир: він має розплавитися ц підрум'янитися.

Смачного!