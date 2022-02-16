Ця страва точно стане вашим фаворитом. Лишень уявіть: скибочка білого хліба з часничком та розплавленим сиром... Уже потекла слинка? То хутчіш на кухню – готувати!
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Рецепт часникового хліба з моцарелою та пармезаном
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Фото Café delites
Приготування:
- Застеліть деко пергаментом і скропіть його олією.
Фото Café delites
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Змастіть скибку хліба тонким шаром масла, посипте подрібненим часником.
Фото Café delites
- Далі скибку посоліть, присипте петрушкою, моцарелою та пармезаном.
Фото Café delites
- Підготовлений хліб відправте на 4 – 6 хвилин до духовки запікатися в режимі "конвекція". Орієнтуйтеся на сир: він має розплавитися ц підрум'янитися.
Смачного!