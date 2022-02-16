Аппетитный перекус из духовки: готовим чесночный хлеб с сыром

16 февраля 2022 , 16:15
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Источник:

Café delites

Хотите быстро перекусить? Через 15 минут вы будете лакомиться ароматными бутербродами с чесноком и моцареллой! Запекаются они в духовке, но пригодится и микроволновка.

Это блюдо точно станет вашим фаворитом. Только представьте: ломтик белого хлеба с чесночком и расплавленным сыром... Уже текут слюнки? Так бегом на кухню – готовить!

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Рецепт чесночного хлеба с моцареллой и пармезаном

  • Время: 15 минут
  • Порции: 1


Фото Café delites

Ингредиенты:
– 1 ломтик белого хлеба;
– 1 – 2 чайные ложки масла;
– ½ зубчика чеснока;
– щепотка соли;
– ⅓ чайной ложки мелко нарубленной свежей петрушки;
– 1½ столовой ложки измельченного сыра моцареллам
– ½ столовой ложки тертого сыра пармезан.

Приготовление:

  1. Подготовьте противень для запекания, покройте его слоем пергамента и сбрызните маслом.


Фото Café delites

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  1. Смажьте ломтик хлеба тонким слоем масла, посыпьте мелко нарезанным чесноком.


Фото Café delites

Важно! Можно использовать целый зубчик чеснока, чтобы блюдо приобрело более выразительный вкус.
  1. Затем ломтик посолите, посыпьте петрушкой, моцареллой и пармезаном.


Фото Café delites

  1. Подготовленный хлеб отправьте на 4 – 6 минут в духовку запекаться при режиме "конвекция". Ориентируйтесь на сыр: он должен расплавиться и подрумяниться.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак