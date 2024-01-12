Бюджетная витаминная бомба: приготовьте вкусный салат из продуктов, имеющихся в холодильнике

12 января 2024, 16:33
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Источник:

kate.nora.blog

Витаминный салат может быть вкусным и дешевым. Советуем воспользоваться этим простым рецептом из того, что есть в холодильнике.

Этот салат отлично подойдет к мясным блюдам. Ведь он легкий и освежающий.

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Вкусный салат из красной капусты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– половина морковки;
– 2 трети небольшой красной капусты;
– половина красной луковицы;
– 1 пучок укропа;
– половина зерен большого граната;
– оливковое масло, горчица, бальзамический уксус по вкусу.

Приготовление:

  1. Тоненько порежьте красную капусту, натрите морковь и порежьте полукольцами лук.
  2. Добавьте мелко порезанный укроп и зернышки граната.
  3. Для заправки смешайте растительное масло, несколько капель бальзамического уксуса и горчицу на кончике ножа.
  4. Смешайте, посолите, залейте заправкой и добавьте немного черного перца.
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Автор: Ольга Котів