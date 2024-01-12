Этот салат отлично подойдет к мясным блюдам. Ведь он легкий и освежающий.

Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью

Вкусный салат из красной капусты

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– половина морковки;

– 2 трети небольшой красной капусты;

– половина красной луковицы;

– 1 пучок укропа;

– половина зерен большого граната;

– оливковое масло, горчица, бальзамический уксус по вкусу.

Приготовление:

Тоненько порежьте красную капусту, натрите морковь и порежьте полукольцами лук. Добавьте мелко порезанный укроп и зернышки граната. Для заправки смешайте растительное масло, несколько капель бальзамического уксуса и горчицу на кончике ножа. Смешайте, посолите, залейте заправкой и добавьте немного черного перца.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат из свеклы и соленых огурцов. Это очень вкусно!