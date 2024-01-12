Этот салат отлично подойдет к мясным блюдам. Ведь он легкий и освежающий.
Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью
Вкусный салат из красной капусты
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тоненько порежьте красную капусту, натрите морковь и порежьте полукольцами лук.
- Добавьте мелко порезанный укроп и зернышки граната.
- Для заправки смешайте растительное масло, несколько капель бальзамического уксуса и горчицу на кончике ножа.
- Смешайте, посолите, залейте заправкой и добавьте немного черного перца.