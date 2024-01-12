Цей салат чудово підійде до м'ясних страв. Адже він легкий та освіжаючий.
Буде смачно До свята і на щодень: рецепт розкішного салату з курячою печінкою
Смачний салат з червоної капусти
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Тоненько поріжте червону капусту, натріть моркву та поріжте напівкільцями цибулю.
- Додайте дрібно порізаний кріп і зернята граната.
- Для заправки змішайте олію, кілька крапель бальзамічного оцту та гірчицю на кінчику ножа.
- Змішайте, присоліть, залийте заправкою та додайте трішки чорного перцю.