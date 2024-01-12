Цей салат чудово підійде до м'ясних страв. Адже він легкий та освіжаючий.

Буде смачно До свята і на щодень: рецепт розкішного салату з курячою печінкою

Смачний салат з червоної капусти

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– половина морквини;

– 2 третіх невеликої червоної капустини;

– половина червоної цибулини;

– 1 пучок кропу;

– половина зернят великого гранату;

– оливкова олія, гірчиця, бальзамічний оцет до смаку.

Приготування:

Тоненько поріжте червону капусту, натріть моркву та поріжте напівкільцями цибулю. Додайте дрібно порізаний кріп і зернята граната. Для заправки змішайте олію, кілька крапель бальзамічного оцту та гірчицю на кінчику ножа. Змішайте, присоліть, залийте заправкою та додайте трішки чорного перцю.

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