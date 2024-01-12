Цей салат чудово підійде до м'ясних страв. Адже він легкий та освіжаючий.

Буде смачно До свята і на щодень: рецепт розкішного салату з курячою печінкою

Смачний салат з червоної капусти

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Тоненько поріжте червону капусту, натріть моркву та поріжте напівкільцями цибулю.
  2. Додайте дрібно порізаний кріп і зернята граната.
  3. Для заправки змішайте олію, кілька крапель бальзамічного оцту та гірчицю на кінчику ножа.
  4. Змішайте, присоліть, залийте заправкою та додайте трішки чорного перцю.