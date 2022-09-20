Чтобы приготовить вкусный и сытный салат со слабосоленым лососем, вам нужно всего несколько минут и нужные ингредиенты. Если вы не очень любите рыбу – замените ее кусочками обжаренной курочки.
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Такое блюдо отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Обязательно попробуйте его – вам понравится!
Рецепт быстрого салата с лососем
- Время: 5 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Для приготовления соуса смешайте мед, растительное масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте.
- Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу.
- Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте на стол.
Приятного тебе аппетита!