Чтобы приготовить вкусный и сытный салат со слабосоленым лососем, вам нужно всего несколько минут и нужные ингредиенты. Если вы не очень любите рыбу – замените ее кусочками обжаренной курочки.

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Такое блюдо отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Обязательно попробуйте его – вам понравится!

Рецепт быстрого салата с лососем

  • Время: 5 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Для приготовления соуса смешайте мед, растительное масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте.
  • Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу.
  • Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте на стол.

Приятного тебе аппетита!