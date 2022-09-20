Чтобы приготовить вкусный и сытный салат со слабосоленым лососем, вам нужно всего несколько минут и нужные ингредиенты. Если вы не очень любите рыбу – замените ее кусочками обжаренной курочки.

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Такое блюдо отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Обязательно попробуйте его – вам понравится!

Рецепт быстрого салата с лососем

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– половина упаковки микса салатов;

– 8 – 10 мини шаров моцареллы;

– 8 – 10 томатов черри;

– 10 – 12 маслин;

– половина спелого авокадо;

– 100 граммов слабосоленой рыбы;

– жареный кунжут.

Для заправки:

– 1/2 чайной ложки меда;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– немного ласковой обычной горчицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Для приготовления соуса смешайте мед, растительное масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте.

Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу.

Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте на стол.

Приятного тебе аппетита!