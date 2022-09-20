Щоб приготувати смачний та ситний салат зі слабосолоним лососем вам потрібно всього декілька хвилин та потрібні інгредієнти. Якщо ви не надто полюбляєте рибу – замініть її на шматочки обсмаженої курочки.

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Така страва відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного. Обов'язково спробуйте його – вам сподобається!

Рецепт швидкого салату з лососем

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть.
  • Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу.
  • Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу.

Смачного!