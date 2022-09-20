Щоб приготувати смачний та ситний салат зі слабосолоним лососем вам потрібно всього декілька хвилин та потрібні інгредієнти. Якщо ви не надто полюбляєте рибу – замініть її на шматочки обсмаженої курочки.
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Така страва відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного. Обов'язково спробуйте його – вам сподобається!
Рецепт швидкого салату з лососем
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть.
- Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу.
- Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу.
Смачного!