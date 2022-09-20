Щоб приготувати смачний та ситний салат зі слабосолоним лососем вам потрібно всього декілька хвилин та потрібні інгредієнти. Якщо ви не надто полюбляєте рибу – замініть її на шматочки обсмаженої курочки.

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Така страва відмінно підійде як до святкового столу, так і до буденного. Обов'язково спробуйте його – вам сподобається!

Рецепт швидкого салату з лососем

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– половина упаковки міксу салатів;

– 8 – 10 міні кульок моцарели;

– 8 – 10 томатів чері;

– 10 – 12 маслин;

– половина стиглого авокадо;

– 100 грамів слабосоленої риби;

– смажений кунжут.

Для заправки:

– 1/2 чайної ложки меду;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– трохи лагідної звичайної гірчиці;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Приготування:

Для приготування соусу змішайте мед, олію, соєвий соус, гірчицю та лимонний сік. Ретельно все перемішайте та залишіть.

Салат викладіть на тарілку або в салатницю. Зверху додайте сир моцарела, чері, маслини, шматочки авокадо та нарізану тонкими скибками рибу.

Полийте салат соусом, посипте кунжутом і подайте до столу.

Смачного!