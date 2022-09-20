Когда гости на пороге: вкусный салат за 5 минут
20 сентября 2022 , 08:07Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Если гости нагрянули без предупреждения, а в холодильнике есть слабосоленый лосось и свежие овощи – салату быть. Буквально 5 минут он уже на столе, а вы принимаете овации и восхищенные сытые взгляды.
Чтобы приготовить вкусный и сытный салат со слабосоленым лососем, вам нужно всего несколько минут и нужные ингредиенты. Если вы не очень любите рыбу – замените ее кусочками обжаренной курочки.
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Такое блюдо отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Обязательно попробуйте его – вам понравится!
Рецепт быстрого салата с лососем
- Время: 5 минут
- Порции: 4
– половина упаковки микса салатов;
– 8 – 10 мини шаров моцареллы;
– 8 – 10 томатов черри;
– 10 – 12 маслин;
– половина спелого авокадо;
– 100 граммов слабосоленой рыбы;
– жареный кунжут.
Для заправки:
– 1/2 чайной ложки меда;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 чайная ложка французской горчицы;
– немного ласковой обычной горчицы;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Для приготовления соуса смешайте мед, растительное масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте.
- Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу.
- Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте на стол.
Приятного тебе аппетита!