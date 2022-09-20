Когда гости на пороге: вкусный салат за 5 минут

Если гости нагрянули без предупреждения, а в холодильнике есть слабосоленый лосось и свежие овощи – салату быть. Буквально 5 минут он уже на столе, а вы принимаете овации и восхищенные сытые взгляды.

Чтобы приготовить вкусный и сытный салат со слабосоленым лососем, вам нужно всего несколько минут и нужные ингредиенты. Если вы не очень любите рыбу – замените ее кусочками обжаренной курочки.

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Такое блюдо отлично подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Обязательно попробуйте его – вам понравится!

Рецепт быстрого салата с лососем

Время: 5 минут

5 минут Порции: 4

– половина упаковки микса салатов;– 8 – 10 мини шаров моцареллы;– 8 – 10 томатов черри;– 10 – 12 маслин;– половина спелого авокадо;– 100 граммов слабосоленой рыбы;– жареный кунжут.– 1/2 чайной ложки меда;– 3 столовые ложки оливкового масла;– 2 столовые ложки соевого соуса;– 1 чайная ложка французской горчицы;– немного ласковой обычной горчицы;– 1 чайная ложка лимонного сока.

Приготовление:

Для приготовления соуса смешайте мед, растительное масло, соевый соус, горчицу и лимонный сок. Тщательно все перемешайте и оставьте.

Салат выложите на тарелку или в салатницу. Сверху добавьте сыр моцарелла, черри, маслины, кусочки авокадо и нарезанную тонкими ломтиками рыбу.

Полейте салат соусом, посыпьте кунжутом и подайте на стол.

Приятного тебе аппетита!