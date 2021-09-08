Простые продукты: сметана, соевый соус и горчица превращают обычное мясо в королевское блюдо. Ви обязаны это попробовать!

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Просто придерживайтесь рецепта – и наслаждайтесь результатом.

Рецепт куриной грудки в особом маринаде

Время: 2 часа на маринование и 15 минут на жарку

Порций: 4

Быстро и вкусно​ / Фото ukr.media

Ингредиенты:

3 куриных филе;

100 г сметаны;

30 мл соевого соуса;

1 ст. л. горчицы;

2 – 3 зубчика чеснока;

1 яйцо;

2 – 3 ст. л. муки;

соль, сладкая паприка – по вашему вкусу.

Приготовление:

Очищенное куриное филе нарезаем на куски среднего размера. Готовим маринад. Соединяем сметану, соевый соус, горчицу, соль, сладкую паприку, чеснок, яйцо и сметану. Заливаем курицу маринадом и оставляем в холодильнике на 2 часа. После этого добавляем к куриному филе муку и все тщательно перемешиваем. На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло и выкладываем курицу. Жарим на среднем огне до хрустящей корочки. Подаем с картофельным пюре, гречневой кашей, любым салатом или просто с чесночным соусом.

Приятного аппетита!