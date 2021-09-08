Найпростіші продукти: сметана, соєвий соус та гірчиця перетворюють звичайне м'ясо на королівську страву. Ви маєте це скуштувати!

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Просто дотримуйтесь рецепта – і насолоджуйтесь результатом.

Рецепт курячої грудки в особливому маринаді

Час: 2 години на маринування й 15 хвилин на смаження

Порцій: 4

Швидко та смачно / Фото ukr.media

Інгредієнти:

3 курячих філе;

100 г сметани;

30 мл соєвого соусу;

1 ст. л. гірчиці;

2 – 3 зубчики часнику;

1 яйце;

2 – 3 ст. л. борошна;

сіль, солодка паприка – на ваш смак.

Приготування:

Очищене куряче філе нарізаємо на шматки середнього розміру. Готуємо маринад. З'єднуємо сметану, соєвий соус, гірчицю, сіль, солодку паприку, часник, яйце та сметану. Заливаємо курятину маринадом і залишаємо у холодильнику на 2 години. Після цього додаємо до курячого філе борошно й усе ретельно перемішуємо. На розігріту пательню наливаємо соняшникову олію й викладаємо курку. Смажимо на середньому вогні до хрусткої скоринки. Подаємо з картопляним пюре, гречаною кашею, будь-яким салатом або просто з часниковим соусом.

Смачного!